НАТО и ЕС. В чем разница заявок Украины о вступлении в эти структуры

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Общность в том, чтобы воспользоваться моментом поддержки Украины и на эмоциональном фоне достичь того, что в "нормальные" времена было бы просто нереально.

Как и в случае с НАТО, подавляющее большинство стран ЕС не хотели слышать не то, что об ускоренном членстве, но и о кандидатстве. Тогда, когда мы подавали заявку, нас поддерживали по кандидатству не более 10 стран. В случае с НАТО видим задекларированную поддержку членства 9 стран (с Канадой не до конца понятно).

На этом все сходства, вероятно, заканчиваются. Начинаются отличия.

Желание Украины стать членом ЕС никогда не вызывало таких дипломатических конвульсий в западных столицах, как желание стать членом НАТО. Более того, оно никогда не воспринималось как один из поводов, почему Путин начал полномасштабную войну.

Амбицию Украины стать членом в НАТО до сих пор ряд политиков и экспертов на Западе — не говоря уже о рядовых людях — считает одной из причин полномасштабного вторжения, хотя уже даже Олафу Шольцу стало понятно, что это на самом деле не так.

В плане интеграции в ЕС Украине было куда двигаться, потому что на момент подачи заявки у нас не было даже перспективы членства (или европейской перспективы, как принято в ЕС). Итак, подаваясь на членство по ускоренной процедуре, мы понимали, что планом максимумом на этом этапе может быть статус кандидата. С НАТО сложнее – евроатлантическую перспективу, переводя на язык ЕС, нам дали еще в Бухаресте, хотя на самом деле мы уже тогда – 14 лет назад – были достаточно квалифицированы, чтобы получить и План действий по членству. В 2018 году нас признали аспирантами на поступление.

В коммуникации НАТО Украина, Грузия и Босния и Герцеговина уже фигурируют в качестве кандидатов на вступление. То, что Украину рассматривают как кандидата, подтверждал в своих заявлениях и генсек Столтенберг.

Поэтому поле для маневра в плане НАТО очень узкое – де-факто только приглашение к членству либо с выполнением ПДЧ (но оно для нас уже несколько нерелевантно), либо по а-ля 7 рекомендациям ЕС, которые мы получили вместе с кандидатством. И само приглашение к членству может быть нашим планом-максимум на Вильнюсский саммит НАТО в следующем году (учитывая, конечно, благоприятный ход войны и четкую траекторию реформ в Украине). А до этого заявка в НАТО может использоваться в других полезных для победы Украины целях.

И главное. Членство в ЕС не предусматривает гарантий безопасности, как членство в НАТО. Несмотря на то что в некоторых столицах ЕС не хотели давать нам кандидатство не в последнюю очередь из-за страха эскалации со стороны Путина, членство в ЕС не предусматривает никаких гарантий безопасности, на которые когда-то наивно надеялись Швеция и Финляндия, когда вступали в Евросоюз. Как ни крути, Статья 42 Договора о ЕС, к которой любили апеллировать эти страны, – это не статья 5 Вашингтонского договора.

В НАТО давно понимают: наиболее чувствительной страна становится в период между приглашением НАТО начать процесс вступления и собственно моментом вступления в Альянс. Именно поэтому с приглашением в НАТО не будут спешить.

Ибо для них главное сегодня – гарантии поддержки для Украины, а не гарантии защиты. Членство Украины в НАТО – это именно гарантии защиты. Их будут готовы предоставить только те страны, которые допускают возможность привлечения своих военных к войне. Но мы должны четко отличать настроения политического истеблишмента от настроений общества. И здесь очень важно, что в США, например, 73% американцы высказались недавно в одном из опросов за членство Украины в НАТО (среди демократов — на уровне 80%), понимая по поставленному вопросу, что это означает саму возможность вовлечение американских военных в войну. Временные гарантии безопасности, которые предложила группа Рассмусена – это те же гарантии поддержки, а не защиты.

Итак, отличий гораздо больше, и они значительно существеннее. Но в полупанические настроения впадать не нужно: пусть это будет моментом определения украинской власти. Украинское общество однозначно определилось в отношении НАТО в начале этого года. Теперь нужно добиваться момента определения членства Украины со стороны самого НАТО. И наша заявка при грамотном подходе может этот момент определенно ускорить и со стороны НАТО. Для этого нужно побеждать и убеждать: побеждать на поле сражения и убеждать за столом переговоров. Несколько странно в этом контексте было не увидеть обсуждение темы заявки на членство в НАТО в коммуникации, которая была вчера по результатам встреч Ермака с Салливаном в Турции (так называемые "гаранты безопасности" группы Рассмусена там были).

Ну и помнить о том, о чем мы в Центре "Новая Европа" повторяем годами – кроме военной взаимосовместимости, должна быть и хотя бы базовая политическая взаимосовместимость. Потому что, когда равняемся на быстрый трек Финляндии и Швеции, то не забываем, что эти страны в топах рейтингов наименее коррумпированных государств и с правосудием, к которому нет вопросов. Но даже при такой готовности их супер скорый трек вступления на практике может занять около года.

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