"Поразка в Україні фатальна для авторитету Путіна": журналісти розповіли про кризу в Росії

У матеріалі сказано, що Володимир Путін став набагато слабшим після 24 лютого. Поразка в Україні може призвести до його режиму до катастрофи.

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Президент Росії Володимир Путін бореться із найсерйознішою внутрішньополітичною кризою за час свого 23-річного правління. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що за час свого правління Путін побудував довкола себе нову люто лояльну еліту з колишніх шпигунів, бізнесменів і технократів, які погодилися вирішувати всі суперечки в приватному порядку. Проте поразки в Україні сильно послабили його авторитет.

Як розповів історик холодної війни у Школі розвинених міжнародних досліджень Джонса Хопкінса Сергій Радченко, поразка в Україні фатально підірве авторитет глави Кремля.

"Росія за Путіна ніколи раніше не знаходилася в стані настільки гострої кризи, але зараз є саме це відчуття, тому що з кожним днем, коли становище Росії на полі бою погіршується, погіршується і становище Путіна", — сказав експерт.

Журналісти нагадали, що Путін називає війну в Україні набагато ширшим конфліктом із Заходом, який нібито принизив Росію після розпаду СРСР 1991 року.

У виданні зазначають, що багато залежатиме від того, як Росія перенесе цю зиму. За словами Тетяни Станової, керівника політичного консалтингу "R.Politik", Путін став набагато слабшим після 24 лютого.

Раніше Фокус повідомляв, що у Кремлі перекладають провину за військові невдачі на генералів. За словами журналістів, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого щонайменше вісім генералів армії РФ було звільнено.

Також нагадаємо, що людина з оточення Путіна прямо вказала йому на помилки у війні. Американська розвідка доповіла Байдену, що серед оточення Путіна знайшлася людина, яка висловила йому невдоволення ходом повномасштабної війни.

Ще повідомлялося, що українські хакери привітали Путіна "з останнім днем народження". В опублікованому на сайтах ОДКБ повідомленні російському диктатору побажали "комфортної подорожі до Гааги".