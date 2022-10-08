"Видны дома в Херсоне": Арестович рассказал, сколько ВСУ осталось пройти, чтобы добраться к городу

По словам советника ОП, с Посад-Покровского, где базировались наши воины, до Херсона расстояние около 30 километров.

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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ находятся уже в 30 километрах от Херсона. По его словам, они могут видеть дома города. Об этом Арестович рассказал во время Эфира на канале Фейгин LIVE.

Также советник ОП заявил, что это очень хорошо, поскольку тогда все виду украинской артиллерии смогут работать по оккупантах в этом районе.

"После того, как мы двинулись от Давыдова Брода они успели выстроить какую-никакую линию обороны. Что там будет дальше, одному Господу-Богу известно и генералу Залужному", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович об успехах ВСУ на Херсонском направлении.

Что касается Бахмутского направления, то там, по словам Арестовича, уже больше месяца нет никакого продвижения российских войск. По его словам, оккупанты просто убиваются об выстроенную оборону.

"Я уточнял у наших, то месяц уже нет продвижения. Они ни на метр не продвигаются", — сказал он.

Также Арестович прокомментировал 70-й день рождения президента РФ Владимира Путина. Он сказал, что глава Кремля войдет в историю как отрицательный пример.

"Он же вошел туда агрессивно-неуспешным. Это самый худший вид позора", — сказал советник ОК.

Ранее Фокус сообщал, что успехи ВСУ породили на Западе надежду, что война может закончиться уже к Рождеству. Журналисты пишут, что после освобождения Херсона ВСУ смогут пойти освобождать от оккупантов Крым. Более того, есть вероятность, что ВСУ вытеснять россиян с Донбасса до конца года.

Еще напомним, что в Кремле перекладывают вину за военные неудачи на генералов. По словам журналистов, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по меньшей мере восемь генералов армии РФ были уволены.

Также сообщалось, что украинские военные жалуются на сбои в работе Starlink во время контрнаступления. Чиновники, которые поговорили с журналистами на правах анонимности, подтвердили тот факт, что интернет-связь Starlink пропадала во время контрнаступления ВСУ на юго-востоке.