Обстрілювали 12 разів: в ОВА повідомили, чи підлягає відновленню Бурштинська ТЕС

Ситуація з енергетичним обладнанням Бурштинської ТЕС та її будівлею критична, а через руйнування ТЕС місто Бурштин взимку може злишитися без теплопостачання і гарячої води, кажуть представники влади.

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Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка зазнала руйнувань внаслідок повітряних атак РФ, не підлягає відновленню. Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ефірі радіо "Західний полюс".

За словами Світлани Онищук, окупанти атакуваи теплоелектростанцію понад 12 разів.

"Вже певний період часу ми розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована", — каже Онищук.

Вона зазначила, що через руйнування ТЕС місто Бурштин взимку може злишитися без теплопостачання і гарячої води. Обласна влада вже погодила місту 6 котелень для об'єктів соціального значення і для населення.

Ситуація з енергетичним обладнанням Бурштинської ТЕС та її будівлею критична, тому навряд вона запрацює взимку. Про це повідомив голова Бурштинської громади Василь Андрієшин.

"Минулого року було два "прильоти", які пошкодили дах будівлі, а зараз таких "прильотів" більше, ніж десять. Торік ми виконували роботи з відновлення пів року, а зараз даху Бурштинської ТЕС фактично немає. І я маю великі сумніви, що ТЕС взимку запрацює, бо дах і стіни не вдасться відновити. Якщо будуть морози, то все замерзне. Торік, коли було мінус десять, ми розігрівали обладнання факелами, але тоді була зруйновані лише половина даху. А як буде цього року, коли руйнування значні", – сказав міський голова Бурштина.

Нагадаємо, що ЗС РФ під час масованого ракетного обстрілу в ніч проти 11 квітня повністю зруйнували Трипільську ТЕС в місті Українка, що на Київщині.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала блогера, який зняв наслідки ракетного удару ЗС РФ по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області.