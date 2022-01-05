Десятки пострадавших. Массовые протесты в Казахстане переросли в стрельбу (видео)

В ходе обращения к нации президент страны Касым-Жомат Токаев предупредил протестующих, что будет действовать максимально жестко.

В городах Казахстана продолжаются столкновения протестующих с представителями правоохранительных органов. В ответ на силовой разгон демонстрантов с применением силовиками специальных средств, шумовых и газовых гранат, протестующие вероятно применили оружие. Об том сообщает Telegram-канал KazTAG.

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Судя по опубликованном видео, стрельба ведется с обеих сторон. На кадрах видно, как военные пытаются оттащить раненого сослуживца, в которого выстрелили его же оружием. Столкновение произошло в Алматы во время попытки захвата протестующими административного здания. Несмотря на сопротивление военных, демонстрантам все же удалось прорваться во внутрь.

В городе Актобе на западе Казахстана протестующие пытались прорвать ряды военных, но те в ответ открыли огонь и забросали демонстрантов шумовыми гранатами.

Также сообщается, что в некоторых случаях силовики, попав в окружение протестующих, сдаются в плен, а в Мангистауской области демонстранты остановили военный грузовик и разоружили солдат.

Тем временем президент Казахстана Токаев обратился к гражданам с предупреждением действовать в отношении протестующих "максимально жестко". По его словам, сотрудники правоохранительных органов подвергаются насилию — много из них ранены и даже есть убитые.

"Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними и голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины", — сказал Токаев, отметив при этом, что страна столкнулась с заговорщиками, которые "мотивированы финансово".

Напомним, что в Казахстане продолжаются акции протеста, которые начались после повышения цен на газ. Также люди требуют побороть коррупцию и снизить уровень безработицы в стране.

Кроме того протестующие требуют отставки президента, правительства и всей правящей элиты. В ответ власти начали угрожать репрессиями и силовым подавлением протестных акций.