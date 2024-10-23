"Зробить революцію": створено "дерев'яний" повністю автономний БпЛА з ШІ (відео)

"Розумний" безпілотник від DefendEye може розпізнавати транспорт, вогонь, дим, людей зі зброєю та інші об'єкти з висоти до 100 метрів.

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Польський стартап із Кракова DefendEye представив пошуковий безпілотний літальний апарат зі штучним інтелектом (ШІ) і дерев'яним корпусом, який може працювати повністю автономно. Про це йдеться на офіційному сайті виробника.

Новий дрон від DefendEye

Повідомляється, що новий БпЛА може самостійно виконувати всі операції — від зльоту і посадки до повітряної розвідки і навігації. Для цього не потрібна участь людини-пілота, налаштування або програмування.

Дрон запускається менш ніж за 10 секунд без спеціальної підготовки пілота. Запустити його можна як з борту транспортного засобу, так і з ручних труб. Пускову трубу БпЛА можна носити в рюкзаку або встановлювати на спеціальному кріпленні.

Автономний БпЛА від DefendEye

У кожен дрон вбудовано чипсет ШІ, здатний розпізнавати та відстежувати людей зверху. Він також може бути навчений розпізнавати певні транспортні засоби, вогонь, дим, людей зі зброєю тощо. БпЛА передає відео в режимі реального часу в диспетчерську через Ethernet, автономно зависаючи над виявленими людьми та ідентифікуючи знову виявлені об'єкти.

ШІ може розпізнавати людей на землі

За словами виробника, новий безпілотник можна застосовувати у військових цілях, а також під час пожежогасіння або в разі виникнення надзвичайної ситуації з людиною за бортом.

Портал "Мілітарний" з посиланням на пресреліз стартапу уточнив, що безпілотник може ідентифікувати людей і різні об'єкти з висоти до 100 метрів, а також має низьку вартість і важить лише 250 грамів завдяки дерев'яному корпусу. Пускова установка має детектори, які фіксують рух людини в радіусі 20–50 метрів і дають дрону команду на пуск із подальшою автономною роботою.

Пускова установка дрона від DefendEye

"Ми переконані, що наше рішення зробить революцію на ринку безпілотників. Його повна автономність, включно зі зльотом, пропонує широкий спектр застосувань і, що найважливіше, усуває необхідність багатогодинного навчання або залучення кваліфікованих пілотів", — заявив співзасновник і генеральний директор DefendEye Джеймс Бухейм.

Нагадаємо, польська компанія Zakłady Mechaniczne "Tarnów" спільно з варшавським Військовим технологічним університетом (WAT) розробила систему боротьби з безпілотниками System Zwalczania Dronów на базі 12,7-мм кулемета WLKM.

Зі свого боку польська компанія Polish Military Group презентувала на виставці MSPO 2024 у Кельце новий прототип морського ударного безпілотника ReconSea, що використовує технологію "підводних крил".