"Совершит революцию": создан "деревяный" полностью автономный БПЛА с ИИ (видео)

"Умный" беспилотник от DefendEye может распознавать транспорт, огонь, дым, людей с оружием и прочие объекты с высоты до 100 метров.

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Польский стартап из Кракова DefendEye представил поисковый беспилотный летательный аппарат с искусственным интеллектом (ИИ) и деревянным корпусом, который может работать полностью автономно. Об этом говорится на официальном сайте производителя.

Новый дрон от DefendEye

Сообщается, что новый БПЛА может самостоятельно выполнять все операции — от взлета и посадки до воздушной разведки и навигации. Для этого не требуется участие человека-пилота, настройка или программирование.

Дрон запускается менее чем за 10 секунд без специальной подготовки пилота. Запустить его можно как борта транспортного средства, так и с ручных труб. Пусковую трубу БПЛА можно носить в рюкзаке или устанавливать на специальном креплении.

Автономный БПЛА от DefendEye

В каждый дрон встроен чипсет ИИ, способный распознавать и отслеживать людей сверху. Он также может быть обучен распознавать определенные транспортные средства, огонь, дым, людей с оружием и тому подобное. БПЛА передает видео в режиме реального времени в диспетчерскую через Ethernet, автономно зависая над обнаруженными людьми и идентифицируя вновь обнаруженные объекты.

ИИ может распознавать людей на земле

По словам производителя, новый беспилотник можно применять в военных целях, а также при пожаротушении или в случае возникновения чрезвычайной ситуации с человеком за бортом.

Портал "Милитарный" со ссылкой на пресс-релиз стартапа уточнил, что беспилотник может идентифицировать людей и разные объекты с высоты до 100 метров, а также имеет низкую стоимость и весит лишь 250 грамм благодаря деревянному корпусу. Пусковая установка имеет детекторы, которые фиксируют движение человека в радиусе 20–50 метров и дают дрону команду на пуск с последующей автономной работой.

Пусковая установка дрона от DefendEye

"Мы убеждены, что наше решение совершит революцию на рынке беспилотников. Его полная автономность, включая взлет, предлагает широкий спектр применений и, что самое важное, устраняет необходимость многочасового обучения или привлечения квалифицированных пилотов", – заявил соучредитель и генеральный директор DefendEye Джеймс Бухейм.

Напомним, польская компания Zakłady Mechaniczne "Tarnów" совместно с варшавским Военным технологическим университетом (WAT) разработала систему борьбы с беспилотниками System Zwalczania Dronów на базе 12,7-мм пулемета WLKM.

В свою очередь польская компания Polish Military Group представила на выставке MSPO 2024 в Кельце новый прототип морского ударного беспилотника ReconSea, использующего технологию "подводных крыльев".