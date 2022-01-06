"Историческая родина": депутат Госдумы призвал присоединить Казахстан к РФ (видео)

Дагестанский представитель "Единой России" Бийсултан Хамзаев считает, что в Казахстане нужно провести соответствующий "референдум".

Дагестанский представитель партии "Единая Россия" Бийсултан Хамзаев выразил убеждение, что Центральная Азия — это русская земля. На своей странице в Instagram он поддержал проведение референдума в Казахстане о воссоединении республики с Россией.

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Также депутат подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на выступлениях использует русский язык, а воссоединение Казахстана с Российской Федерацией будет "хорошим проявление подлинной демократии".

Что за революция в Казахстане?

2 января жители казахстанского города Жанаозен начали протест против повышения цен на сжиженный газ. Они требовали от местного правительства снижения цен, которые выросли вдвое. Его цена поднялась с 60 до 120 тенге за литр. Позже митинги начали стремительно разрастаться в Мангистауской области, в частности городах Жанаозена и Актау. Четвертого января власти пошли на уступки и заявили о снижении цен на сжиженный газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр, но протесты продолжились. В ходе событий участники протестов перешли от экономических требований к политическим. Они просили отставки правительства и отставки президента Токаева. Кроме того, митингующие хотели снятия неприкосновенности и уходе из политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Активистов поддержали и в других регионах. Позже протест стал перерастать в противостояние митингующих с правоохранителями. Было задержано сотни активистов во многих городах.

5 января в стране ввели режим чрезвычайного положения. Кроме того, на фоне акций протеста выключали интернет. Жители Казахстана начали активно снимать наличные. Также президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Как сообщают в МВД Казахстана, в ходе протестов погибло более 10 сотрудников полиции и военнослужащих.

Уже 6 января начала появляться информация о ликвидации "десятков" протестующих. Как сообщали правоохранительные органы, они пытали захватить государственные сооружения.

[ + – ] Стрельба в Казахстане

Ранее мы сообщали, что на улицах Казахстана продолжается зачистка улиц от революционеров. Кроме того, публикуются видео с военными грузовиками, которые следуют в сторону площади Республики в Алматы.

Напомним, правительство России отправляет в Казахстан части десантных подразделений, которые участвовали в агрессии против Украины.