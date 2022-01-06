В Алматы началась зачистка, слышны сильные взрывы и стрельба, - СМИ (видео)

По информации телеграм-каналов, силовики отбили нападение на местное отделение полиции убив несколько революционеров. Люди бегут с площади Республики небольшими группами по 5-6 человек.

В Алмате продолжается зачистка улиц от революционеров. Слышны громкие взрывы, но видимость сильно ограничена из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС.

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Корреспондент издания рассказал, что на улицах Алматы началась стрельба. Слышны громкие взрывы. После этого сообщения связь с корреспондентом оборвалась.

Как сообщают очевидцы, со стороны площади Республики бегут люди группами 5-6 человек. Среди них есть раненые. В то же время публикуются видео с военными грузовиками, которые следуют в сторону площади Республики.

По информации Sputnik Казахстан, правоохранители отбили нападение на здание полиции революционерами.

"Террористы уничтожены", — заявил представитель полиции Салтанат Азирбек.

В телеграм-канале "Казахстан, Алмата протесты", указывают, что вероятен захват телевышки "Коктобе" в Алматы.

Напомним, сегодня утром казахские военные открыли огонь по революционерам на площади Республики в Алмате. Для этого были задействованы около 300 бойцов на БТР и грузовиках. Тем временем ОДКБ перебрасывает свои войска в Казахстан. В страну прибыли первые отряды ВДВ РФ для "стабилизации обстановки".