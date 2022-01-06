В Алмати почалася зачистка, чутно сильні вибухи та стрілянину, — ЗМІ (відео)

За інформацією телеграм-каналів, силовики відбили напад на місцеве відділення поліції, вбивши кількох революціонерів. Люди тікають із площі Республіки невеликими групами по 5-6 осіб.

В Алмати продовжується зачистка вулиць від революціонерів. Чутно гучні вибухи, але видимість дуже обмежена через туман. Про це повідомляє ТАРС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Кореспондент видання розповів, що на вулицях Алмати розпочалася стрілянина. Чутно гучні вибухи. Після цього повідомлення зв'язок із кореспондентом обірвався.

Як повідомляють очевидці, з боку площі Республіки тікають люди групами 5-6 людей. Серед них поранені. Водночас публікуються відео з військовими вантажівками, які прямують у бік площі Республіки.

За інформацією Sputnik Казахстану, правоохоронці відбили напад на будівлю поліції революціонерами.

"Терористів знищено", — заявив представник поліції Салтанат Азірбек.

У телеграм-каналі "Казахстан, Алмати протести", вказують, що можливе захоплення телевежі "Коктобе" в Алмати.

Нагадаємо, сьогодні вранці казахські військові відкрили вогонь по революціонерах на площі Республіки в Алмати. Для цього було залучено близько 300 бійців на БТР та вантажівках. Тим часом ОДКБ перекидає свої війська до Казахстану. У країну прибули перші загони ВДВ РФ для "стабілізації обстановки".