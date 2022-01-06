В Алмати почалася зачистка, чутно сильні вибухи та стрілянину, — ЗМІ (відео)
За інформацією телеграм-каналів, силовики відбили напад на місцеве відділення поліції, вбивши кількох революціонерів. Люди тікають із площі Республіки невеликими групами по 5-6 осіб.
В Алмати продовжується зачистка вулиць від революціонерів. Чутно гучні вибухи, але видимість дуже обмежена через туман. Про це повідомляє ТАРС.
Кореспондент видання розповів, що на вулицях Алмати розпочалася стрілянина. Чутно гучні вибухи. Після цього повідомлення зв'язок із кореспондентом обірвався.
Як повідомляють очевидці, з боку площі Республіки тікають люди групами 5-6 людей. Серед них поранені. Водночас публікуються відео з військовими вантажівками, які прямують у бік площі Республіки.
За інформацією Sputnik Казахстану, правоохоронці відбили напад на будівлю поліції революціонерами.
"Терористів знищено", — заявив представник поліції Салтанат Азірбек.
У телеграм-каналі "Казахстан, Алмати протести", вказують, що можливе захоплення телевежі "Коктобе" в Алмати.
Нагадаємо, сьогодні вранці казахські військові відкрили вогонь по революціонерах на площі Республіки в Алмати. Для цього було залучено близько 300 бійців на БТР та вантажівках. Тим часом ОДКБ перекидає свої війська до Казахстану. У країну прибули перші загони ВДВ РФ для "стабілізації обстановки".