Куди подівся Єлбаси? Чому експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зник з поля зору

Події в Казахстані все ще залишаються в центрі уваги в Україні та світі. Одним з найголовніших питань останніх днів є те, де саме перебуває експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Його перебування оповите таємницею. В ЗМІ та соцмережах ширилися різні версії того, де саме та у якому стані колишній очільник республiки.

Остання поява експрезидента Назарбаєва

Останній раз Нурсултан Назарбаєв був помічений 28 грудня у Санкт-Петербурзі, де проходив неформальний саміт країн СНД. Він також провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним за зачиненими дверима. На зустрічі був присутній і нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Відео з цієї зустрічі є останнім записом Назарбаєва. Після подій у Казахстані, які почалися 3 січня, експрезидент не коментував ситуацію у республіці та не з'являвся на публіці.

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[ + – ] Грудень 2021. Нурсултан Назарбаєв у Санкт-Петербурзі на самітi країн СНД

Де зараз Нурсултан Назарбаєв?

Відповіді на це питання є досить різними та є декілька версій його перебування.

Версія 1. Нурсултан Назарбаєв на курорті в Китаї

Головний редактор порталу Orda.kz впевнений, що Назарбаєв та його сім'я вже покинули країну, але не повідомляється, куди саме.

"Варто звернути увагу на те, що з початку політичної кризи в Казахстані ні офіційна влада, ні державні телеканали та ЗМІ не згадують імені Нурсултана Назарбаєва та членів його родини. Не кажучи вже про те, що не повідомляють де вони та що з ними. У нас є інформація, що перший президент та його дочки зі своїми сім'ями покинули Казахстан. У країні залишається лише старший брат Болат Назарбаєв".

Такої ж думки експерт по країнах Центральної Азії Аркадій Дубнов. На своїй сторінці у Facebook він повідомив про те, що Нурсултан Назарбаєв перебуває в Китаї на курортному острові. Фахівець посилається на власні джерела та додав, що Назарбаєв часто їздив туди на лікування.

[ + – ] З початку політичної кризи в Казахстані ні офіційна влада, ні державні телеканали та ЗМІ не згадують імені Нурсултана Назарбаєва та членів його родини Фото: GettyImages.com

Версія 2. Назарбаєв виїхав з родиною в Киргизстан

Назарбаєв, його донька Дінара та її чоловік Тимур Кулибаєв могли поїхати в Киргизстан. Про це повідомляє портал kg24 з посиланням на Flightradar24. Увечері, 6 січня в Бішкеку в аеропорті "Манас" приземлився приватний літак Bombardier Global, який міг належати Назарбаєву. Ще один літак, який, ймовірно, може належати сім'ї експрезидента, також приземлився в бішкекському аеропорту того ж дня. У пресслужбі аеропорту kg24 розповіли, що не знають про належність борту чи склад пасажирів, зазначивши, що літак виконував комерційний рейс.

Раніше російський журналіст та головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедіктов писав на своїй сторінці в Telegram про те, що Назарбаєв готовий відлетіти до Киргизстану на лікування, таку інформацію він отримав від російського МЗС.

Версія 3. Нурсултан Назарбаєв відлетів до Дубая

Російський портал The insider повідомляє про те, що Нурсултан Назарбаєв міг відлетіти до Дубая. Борт E35L літака Embraer Legacy 650, який вилетів зі столиці Казахстану 5 січня близько 21:00 за Київським часом, приземлився в Дубаї у Міжнародному аеропорту Аль-Мактум. Дані про політ були приховані. Літак може належати Національній гвардії Казахстану.

Раніше повідомлялося, що відомство отримало такий літак у січні 2020. Некомерційна організація C4ADS (Центр перспективних оборонних досліджень) спільно з OCCRP (проєкт розслідування корупції та організованої злочинності) опублікували розслідування, згідно з яким, у Дубаї в родини Назарбаєвих є незареєстрована нерухомість.

[ + – ] Офіційно Нурсултан Назарбаєв перебуває в Казахстані Фото: УНИАН

Причини мовчання та зникнення Нурсултана Назарбаєва

"Найнезрозуміліше в Казахстані — чому мовчить зазвичай дуже балакучий Назарбаєв. У версію, що він труп (не в політичному, а в прямому сенсі) не дуже віриться, але вона пояснила б деякі незрозумілі моменти. Наприклад, перекидання Токаєвим повноважень голови Ради Безпеки, яким за Конституцією Назарбаєв є довічно. Адже якщо Єлбаси живий — Токаєв порушив Конституцію. А якщо ні — діяв у повній відповідності до неї", — таку думку висловив білоруський журналіст Сергій Наумчик. Про смерть Назарбаєва говорити поки зарано, але на досвіді країн Середньої Азії були моменти приховання смерті. Після того, як президент Узбекистану Іслам Карімов помер у 2016 році, уряд протягом тижня ще повідомляв про те, що їхній очільник живий.

На думку ексрадника Назарбаєва Ермухамеда Ертисбаєва, колишній президент Казахстану не з'являється на публіці через хворобу. Про це заявив він в ефірі казахстанського телеканалу "Атамекен бизнес". Єрмухамет Єртисбаєв додав, що якби Нурсултану Назарбаєву дозволяв стан здоров'я, він виступив би з політичним зверненням до народу. При цьому він уточнив, що точних даних про хворобу Назарбаєва не має, а висловлює особисте припущення.

Офіційна версія — Назарбаєв у Казахстані

Офіційно Нурсултан Назарбаєв перебуває в Казахстані. Прессекретар експрезидента Айдос Укібай заперечує його виїзд з країни:

"Єлбаси перебуває в столиці Казахстану – місті Нур-Султані. Просимо не поширювати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію. Єлбаси проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter 8 cічня. В іншому повідомленні Укібай повідомив про те, що Назарбаєв провів декілька телефонних розмов з "дружніми до Казахстану державами" та "закликає усіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності". Одним з таких співрозмовників був президент Білорусі Олександр Лукашенко, пресслужба білоруського очільника повідомила про телефонну розмову з першим президентом Казахстану увечері 7 січня.

[ + – ] "Єлбаси проводить низку консультативних зустрічей і перебуває на прямому зв'язку з президентом Казахстану", стверджує прессекретар Нурсултана Назарбаєва Фото: GettyImages.com

Події в Казахстані