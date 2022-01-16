Во время протестов в Казахстане погибло не менее 225 человек

Во время январского восстания в Казахстане, по данным казахской Генпрокуратуры, было ранено 3300 силовиков и 1000 протестующих

Реальное количество погибших в Казахстане во время беспорядков в январе не выяснено. 225 тел было доставлено в морги страны — это все, что сообщают власти. Сотрудников полиции и военных из них 19 человек, рассказал Серик Шалабаев, начальник службы уголовного преследования генпрокуратуры республики. Пострадавших, по его словам, более 4300 человек. Об этом сообщает "Радио Аззатык".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Шалабаев утверждает, что казахские силовики начали применять огнестрельное оружие, начиная исключительно с 6 января, после того, как в стране началась антитеррористическая операция, и только против "террористов".

По сведениям казахского Минздрава, за дни чрезвычайного положения в республике, в больницы обратились больше двух с половиной тысяч человек. Более 60 из них находились в тяжелом состоянии, и были немедленно направлены в реанимацию.

Казахские медики провели порядка 500 хирургических операций. По состоянию на сегодня, около 600 человек выписано, 265 продолжают лечиться в стационарных медицинских учреждениях. Остальным была оказана помощь на месте во время обращения.

На брифинге журналистам и представителям правозащитных организаций не разрешили задавать вопросы. В казахских местах ограничения свободы находится около 10 тысяч задержанных во время беспорядков и массовых протестов, по данным МВД Казахстана.

В отношении части задержанных Генпрокуратура Казахстана возбудила более пятисот уголовных дел, в том числе больше четырех десятков — по обвинениям в терроризме.

7 января казахское правительство сообщало о 27 убитых гражданах, которых власти называли "террористами".

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Митингующие требовали отставки правительства и президента республики, и назначения во власть своих представителей. А также снижения цены на сжиженный природный газ, которую власти планировали повысить примерно в 2 раза (но вскоре отказались от этой мысли под протестным давлением).

К протестам вскоре добавились беспорядки, насилие на улицах, грабеж магазинов. В городе Талдыкорган протестующие обвязали веревками и повалили статую первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

В ночь с 5 на 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение отправить в Казахстан свои военные подразделения для охраны ряда стратегических объектов.

Силы ОДКБ были полностью развернуты в Казахстане к 9 января. На следующий день протесты стихли, в стране начались массовые аресты. Единственным весомым политическим шагом, которого добились протестующие, стал уход Нурсултана Назарбаева, занимавшего до конца прошлого года должность главы Совета Безопасности Казахстана.

Ранее Фокус передавал слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который поделился, что всю операцию ОДКБ в Казахстане они придумали лично с Путиным, чтобы избежать массовых жертв, и успокоить протестующих одним видом иностранных военных.