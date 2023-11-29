Меланию Трамп раскритиковали за нарушение траурного дресс-кода на похоронах Розалин Картер

Прощание с бывшей первой леди, скончавшейся в 96 лет, прошло в Атланте.

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В Атланте прошло торжественно прощание с Розалин Картер, супругой 39-го президента США Джимми Картера (1977-1981). Традиционно, похороны бывшей первой леди посетили пять живых первых леди: Джилл Байден, Мелания Трамп, Мишель Обама, Лора Буш и Хиллари Клинтон. И супругу 45-го президента уже раскритиковали за неподходящий наряд. Мелания выбрала серое пальто, тогда как прочие были в черном, или в темно-синем. Об этом пишет CNN.

Бывшие президенты Джимми Картер и Билл Клинтон, президент Байден, вице-президент Камала Харрис и все пять ныне живущих нынешних и бывших первых леди — Джилл Байден, Мелания Трамп , Мишель Обама, Лора Буш и Хиллари Клинтон — собрались во вторник, чтобы попрощаться и отдать дань уважения бывшей первой леди Розалин Картер в Атланте.

Первые леди на прощании с Розалин Картер Фото: Getty Images

Розалин скончалась в 96 лет 19 ноября.

Джимми Картера привезли в церковь в инвалидной коляске, обернув ноги одеялом и поместив в первом ряду. 39-й президент США является самым долгоживущим президентом Соединенных Штатов. Ему исполнилось 99 лет.

Прощание с Розалин Картер

Внук Картера сразу заявил, что он "подходит к концу своей жизни" и физически ослаблен, так что он не будет выступать с какими-либо речами.

"Но мы все знаем, что он не пропустил бы это событие ни за что на свете", — добавил Джейсон Картер.

Дочь бывшего президента Эми Линн Картер держала отца за руку.

Поскольку ее отец не мог говорить во время службы, его дочь поделилась письмом, которое он написал Розалин Картер 75 лет назад, во время службы на флоте. В нем он сказал: "Моя дорогая, каждый раз, когда я был вдали от тебя, я был в восторге, когда возвращался и обнаруживал, насколько ты прекрасна. Когда я вижу тебя, я влюбляюсь в тебя снова", — написал он. Картеры были женаты более 77 лет.

Юные Джимми и Розалин Картер

Их сыновья Джон Уильям "Джек" Картер и Доннел Джеффри "Джефф" Картер также присутствовали на службе, ее посетили 11 внуков пары.

Мелания Трамп была одета в серое пальто от Dior, за что ее уже раскритиковали, решив, что она нарушила траурный дресс-код. Остальные первые леди — выбрали темно-синие или черные наряды. Бывшие президенты Дональд Трамп и Барак Обама не присутствовали на мероприятии, которое было объявлено "данью памяти" и прошло в Объединенной методистской церкви Мемориала Гленна в кампусе Университета Эмори.

Мелания Трамп

В последний раз все живые первые леди присутствовали на мероприятии вместе в 2018 году на похоронах бывшего президента Джорджа Буша-старшего в Вашингтонском национальном соборе. На службе присутствовали все нынешние и бывшие президенты и первые леди, включая Джимми и Розалин Картер и Трампов.

До этого, в 2007 году, все нынешние и бывшие президенты и первые леди того времени, включая Джорджа Буша-старшего, Барбару Буш, Картеров и Нэнси Рейган, присутствовали на похоронах бывшего президента Джеральда Форда в Вашингтоне.

Розалин Картер умерла на прошлой неделе в возрасте 96 лет. Она поступила в хоспис на дому в Плейнсе, штат Джорджия, после того, как ей поставили диагноз деменция.

Джимми Картеру, 39-му и самому долгоживущему президенту в истории Америки, 1 октября исполнилось 99 лет. В феврале он решил отказаться от дальнейшего лечения из-за нераскрытой болезни и обратился в хоспис у себя дома.

Чета Картер с дочкой Эми

В последний раз Картеры появлялись на публике в сентябре, когда они посетили фестиваль арахиса Plains за неделю до 99-летия Джимми Картера. Пара помахала участникам парада, сидя на заднем сиденье внедорожника.

После поминальной службы во вторник в Атланте Розалин Картер отвезут обратно в Плейнс на частные похороны в среду в баптистской церкви Маранафа, домашней церкви пары. Оттуда гроб перенесут на катафалк и отправят для частного захоронения в резиденцию семьи Картер. Джимми Картер хочет быть похороненным рядом с ней.

Напомним, хоть у Джимми Картера и был имидж позитивного и приветливого президента. Его сотрудники годы спустя жаловались на то, что он был груб и вел себя так, будто их не было рядом.