Тихий вир: про що голосно мовчить Меланія Трамп

Дружина Дональда Трампа не любить публічності, але оскільки її чоловік був і знову став президентом США, їй доводиться з'являтися перед американцями, вести громадське життя і підтримувати імідж першої леді. Кожен її провал, чи то публічний, чи то "злитий" у ЗМІ недоброзичливцями, широко обговорюється.

54-річна Меланія Трамп, дружина новообраного президента США Дональда Трампа, вважається однією з найтихіших перших леді. Вона вважає за краще триматися в тіні свого чоловіка, а виконання обов'язків дружини глави держави, схоже, обтяжує її, що вона неодноразово демонструвала під час першого терміну Дональда Трампа в Білому домі. Але незважаючи на свою мовчазність, Меланія кілька разів потрапляла в серйозні скандали, пов'язані з публічними заходами. Фокус зібрав три найгучніші моменти з життя місіс Трамп як медійної персони.

Вкрадена промова

У липні 2016 року Меланія опинилася в центрі уваги в перший день Республіканського національного з'їзду, коли виступила з промовою перед делегатами. У своїй промові вона торкнулася теми інклюзивності, чесності та наполегливої праці.

Незважаючи на наснажливі тези, багато хто помітив, що вона місцями слово в слово повторює те, що 2008 року сказала з трибуни Мішель Обама на Національному з'їзді Демократичної партії.

Уривки, про які йдеться, зосереджені на уроках, засвоєних Меланією від своїх батьків, та про їхню значущість у її досвіді матері. Вони прозвучали на початку її приблизно 10-хвилинної промови, яка в іншому відрізнялася від звернення місіс Обами, коли її чоловік, тодішній сенатор Барак Обама, став кандидатом на посаду президента.

"З юних років мої батьки навіяли мені цінності, що ти наполегливо працюєш заради того, чого хочеш у житті, що твоє слово — це твоє зобов'язання, і ти робиш те, що говориш, і дотримуєшся своєї обіцянки, що ти ставишся до людей з повагою. Вони навчили і показали мені цінності та мораль у своєму повсякденному житті".

У своїй промові в Денвері 2008 року Мішель Обама сказала:

"І Барак, і я були виховані з такою кількістю однакових цінностей: наприклад, що ти наполегливо трудишся заради того, чого хочеш у житті, що твоє слово — це твоє зобов'язання, що ти робиш те, що говориш, що збираєшся робити, що ти ставишся до людей із гідністю та повагою, навіть якщо ти їх не знаєш і навіть якщо ти з ними не згоден".

Таких уривків було кілька.

У мережі порівняли слова Меланії Трамп і Мішель Обами Фото: Mic/Х

Попри очевидну схожість промов команда Трампа звинуватила тоді свою конкурентку Гілларі Клінтон у навмисному розпалюванні скандалу.

"Немає ніякого копіювання промови Мішель Обами. Я маю на увазі, що це, вкотре, приклад того, як жінка погрожує Гілларі Клінтон, як вона прагне принизити її і звалити", — сказав Пол Манафорт, менеджер кампанії Дональда Трампа.

Сам Трамп вважає, що промова його дружини була "абсолютно неймовірною".

У 2024 році у своїх мемуарах Меланія згадала цей епізод. Вона пише, що Мередіт Макайвер, штатну письменницю Trump Organization і "давню подругу" Трампа, було залучено для допомоги в написанні її промови. За словами Меланії, вони з Мередіт обговорювали важливість того, щоб батьки навчали своїх дітей цих цінностей. "Хоча я покладалася на Мередіт, щоб вона допомогла мені з промовою і кампанією з її перевірки, я була задоволена кінцевим результатом".

Колишня перша леді була здивована, дізнавшись, наскільки схожі ці дві промови. Висловлюючи свою недовіру, вона сказала: "Вага цього усвідомлення вдарила мене із силою, якої я ніколи не відчувала. Озираючись назад, я зрозуміла, що занадто покладалася на інших у цьому важливому починанні".

Підслухана розмова

Колишня старша помічниця Меланії Трамп та її подруга, теж уже колишня, Стефані Вінстон Волкофф, авторка книжки "Меланія і я: зліт і падіння моєї дружби з першою леді", записувала телефонні розмови між нею та першою леді, які стали надбанням громадськості 2020 року під час епізоду Anderson Cooper 360 на CNN.

В одній телефонній розмові в липні 2018 року Трамп поскаржилася Волкофф, що люди кажуть, що вона була співучасницею політики її чоловіка щодо поділу дітей на кордоні.

"...Вони кажуть, що я співучасниця. Я така сама, як він. Я підтримую його. Я недостатньо говорю. Я працюю як... старанно над... різдвяними справами, чи знаєте, кого хвилюють різдвяні справи і прикраси? Але мені потрібно це зробити, вірно?.. Добре, і тоді я це зроблю і скажу, що я працюю над різдвяним плануванням на Різдво... і вони сказали: "О, а як же діти, які були розлучені?" Дайте мені, чорт забирай, перепочити", — емоційно говорить Меланія телефоном.

Колишня помічниця першої леді Стефані Волкофф оприлюднила розмову з Меланією

У решті розмови вона пояснила Волкофф, що намагається повернути дітей батькам, але для цього потрібно "пройти через процес і закон".

Після прослуховування запису Купер зазначив:

"Дуже цікаво бачити, як вона вороже ставиться до прикрашання Білого дому до Різдва".

У Меланії цей запис, як і галас, що послідував за ним, традиційно не коментували.

Коли мова тіла видає все

Коли Меланія мовчить, за неї більш ніж красномовно говорить мова її тіла. Особливо помітно це в її стосунках із чоловіком. Ще під час першої інавгурації Трампа світ облетіли відео, де вона посміхається Дональду, коли він повернувся до неї, але варто було йому відвернутися – і її обличчя знову стало похмурим і непривітним.

Меланія Трамп на інавгурації чоловіка 20 січня 2017 року

Незважаючи на те, що у неї вже є досвід першої леді, новий президентський термін Трампа для Меланії знову стане випробуванням, і вона вже показала, що не горить бажанням брати на себе публічні обов'язки.

Після того як стало зрозуміло, що кандидат від Республіканської партії обійшов свою суперницю на виборах очільника США, Трамп зібрав сім'ю та однодумців, щоб відсвяткувати перемогу. Під час виступу Меланія стояла поруч, усміхаючись і підтримуючи чоловіка.

Однак експерт з мови тіла Даррен Стентон відкрив завісу таємниці над тим, як Меланія, найімовірніше, почувалася в той момент.

За його словами, вона "фальшиво посміхалася", боролася з "незграбними обіймами" і "фальшивим поцілунком". Стентон вважає, що насправді вона "не хоче там перебувати" і "не любить бути в центрі уваги".

Меланія і Дональд Трамп, листопад 2024 року

Експерт також дав характеристику стосункам подружжя.

"У Меланії все ще відчувається небажання. Вона посміхається на сцені, але це здається фальшивою посмішкою. Вона посміхається, тому що їй доводиться, а не інстинктивно. Було дуже мало взаємної симпатії, було дуже багато мовчання, жодних обіймів чи справжньої близькості одне до одного, вони досить далекі одне від одного без явних ознак прихильності. Він віддав їй належне, і вона тоді щиро посміхнулася, але між ними є очевидна дистанція. Їхня готовність до спілкування не зовсім очевидна, і ми часто бачили це на заходах, які вони відвідували разом. Просто дивно, що вони не стояли поруч один з одним", – каже Даррен.

Він додав, що коли Трамп озирнувся на Меланію і жестом запросив її підійти для обіймів, вона зробила це дуже неохоче.

"Це дуже розрізнено і ніяково, і з її боку немає жодних емоцій", – підсумував він.

У мережі гуляє багато архівних записів, де Меланія демонструє відкриту неприязнь до чоловіка

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