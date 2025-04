Ким Кардашьян может сменить Уитни Хьюстон в ремейке культового фильма: реакция пользователей

44-летняя американская светская дива и бизнесвумен Ким Кардашьян – фаворитка на главную роль в ремейке "Телохранителя". В оригинальной картине 1992 года сыграли Уитни Хьюстон и Кевин Костнер.

Эта новость стала шоком для многомиллионной армии поклонников Тейлор Свифт, которые были уверены, что именно она сыграет в новой картине, пишет Daily Mail.

По информации таблоида, сценарий был "специально адаптирован" для Кардашьян, которая с нетерпением ждет своего дебюта на большом экране в качестве центрального персонажа.

"Все сразу же предположили, что Тейлор Свифт получит главную роль, роль, которую играла Уитни Хьюстон в оригинальном фильме, потому что ремейк "Телохранителя" снимает Сэм Ренч, который снял фильм 2023 года о турне Тейлор Eras. Но Warner Bros., студия, которая переснимает оригинал, очень заинтересована в Ким. Уже было несколько встреч, и сценарий был написан с учетом Ким", – рассказал инсайдер.

В оригинальном фильме Уитни Хьюстон играла певицу Рэйчел Маррон, которую преследует сумасшедший поклонник, а Кевин Костнер исполнил роль ее преданного телохранителя Фрэнка Фармера.

Картина была номинирована на две премии "Оскар", а саундтрек стал самым продаваемым саундтреком к фильму всех времен с такими хитами, как I Will Always Love You, I Have Nothing и Run To You.

"Телохранитель" собрал более $400 миллионов в прокате, а саундтрек был продан тиражом более 50 миллионов копий по всему миру и получил премию "Грэмми" за альбом года.

Трейлер фильма "Телохранитель", 1992

"Все предполагают, что ремейк будет мюзиклом, но разговоры о создании сиквела ведутся уже много лет, и большинство разговоров было о том, чтобы направить его в другом направлении, используя мировую знаменитость, но не обязательно как мюзикл, а скорее как простую драму. Давайте посмотрим правде в глаза, как можно превзойти Уитни?" – добавил информатор.

Предыдущие обсуждения ремейка включали Кевина Костнера и покойную принцессу Диану. Костнер, который может появиться в эпизодической роли в новом фильме, рассказал, что именно Сара, герцогиня Йоркская, познакомила его с Дианой в 1990-х годах. Сценарий с принцессой в главной роли был передан в студию за день до ее смерти в 1997 году.

Ким Кардашьян давно известна своим желанием заняться "серьезной" актерской игрой. Звезда реалити-шоу снялась в таких фильмах, как "Нереальное кино" и "Восемь подруг Оушена", а также в телешоу "Американская история ужасов" и популярном реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

"Ким — одна из самых узнаваемых женщин на планете. Она считает, что у нее есть все, чтобы стать крупной кинозвездой. Она идеально подойдет для "Телохранителя", и она это знает. Все очень взволнованы", – подчеркнул источник.

В свою очередь потенциальные зрители не в восторге от вероятной кандидатуры на главную роль.

"Еще одна "Белоснежка" в процессе, оставьте оригинал в покое", "Фильм точно будет провалом, прежде чем его снимут", "Я бы не смотрел ничего, в чем есть Кардашьян!", "Это поздний апрельский день дурака?", "Когда у людей заканчиваются идеи, они делают ремейк", – пишут в комментариях под новостью.

