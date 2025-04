Кім Кардаш'ян може змінити Вітні Г'юстон у рімейку культового фільму: реакція користувачів

44-річна американська світська діва і бізнесвумен Кім Кардаш'ян — фаворитка на головну роль у рімейку "Охоронця". В оригінальній картині 1992 року зіграли Вітні Г'юстон і Кевін Костнер.

Ця новина стала шоком для багатомільйонної армії шанувальників Тейлор Свіфт, які були впевнені, що саме вона зіграє в новій картині, пише Daily Mail.

За інформацією таблоїда, сценарій був "спеціально адаптований" для Кардаш'ян, яка з нетерпінням чекає на свій дебют на великому екрані як центральний персонаж.

"Усі одразу ж припустили, що Тейлор Свіфт отримає головну роль, роль, яку грала Вітні Г'юстон в оригінальному фільмі, тому що ремейк "Охоронця" знімає Сем Ренч, який зняв фільм 2023 року про турне Тейлор Eras. Але Warner Bros., студія, яка перезнімає оригінал, дуже зацікавлена в Кім. Уже було кілька зустрічей, і сценарій був написаний з урахуванням Кім", — розповів інсайдер.

В оригінальному фільмі Вітні Г'юстон грала співачку Рейчел Маррон, яку переслідує божевільний шанувальник, а Кевін Костнер виконав роль її відданого охоронця Френка Фармера.

Картина була номінована на дві премії "Оскар", а саундтрек став найпопулярнішим саундтреком до фільму всіх часів з такими хітами, як I Will Always Love You, I Have Nothing і Run To You.

"Охоронець" зібрав понад $400 мільйонів у прокаті, а саундтрек продали накладом понад 50 мільйонів копій у всьому світі, і він отримав премію "Греммі" за альбом року.

Трейлер фільму "Охоронець", 1992

"Усі припускають, що ремейк буде мюзиклом, але розмови про створення сиквела тривають уже багато років, і більшість розмов було про те, щоб спрямувати його в іншому напрямі, використовуючи світову знаменитість, але не обов'язково як мюзикл, а скоріше як просту драму. Давайте подивимося правді в очі, як можна перевершити Вітні?" — додав інформатор.

Попередні обговорення ремейка включали Кевіна Костнера і покійну принцесу Діану. Костнер, який може з'явитися в епізодичній ролі в новому фільмі, розповів, що саме Сара, герцогиня Йоркська, познайомила його з Діаною в 1990-х роках. Сценарій із принцесою в головній ролі передали в студію за день до її смерті в 1997 році.

Кім Кардаш'ян давно відома своїм бажанням зайнятися "серйозною" акторською грою. Зірка реаліті-шоу знялася в таких фільмах, як "Нереальне кіно" і "Вісім подруг Оушена", а також у телешоу "Американська історія жахів" і популярному реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян".

"Кім — одна з найбільш упізнаваних жінок на планеті. Вона вважає, що у неї є все, щоб стати великою кінозіркою. Вона ідеально підійде для "Охоронця", і вона це знає. Усі дуже схвильовані", — підкреслило джерело.

Своєю чергою потенційні глядачі не в захваті від імовірної кандидатури на головну роль.

"Ще одна "Білосніжка" в процесі, залиште оригінал у спокої", "Фільм точно буде провалом, перш ніж його знімуть", "Я б не дивився нічого, у чому є Кардаш'ян!", "Це пізній квітневий день дурня?", "Коли в людей закінчуються ідеї, вони роблять ремейк", — пишуть у коментарях під новиною.

