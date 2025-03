Сын Уилла Смита появился на модном показе в женском пальто и с сумкой за $22 500 (фото)

Сын голливудской суперзвезды давно прославился своими модными экспериментами.

26-летний сын голливудского актера Уилла Смита, Джейден, который известен своим особым чувством стиля, снова отличился модным выходом. Он посетил показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже, а также вечеринку после него, выбрав для выхода в свет очень спорный ансамбль, пишет Daily Mail.

Молодой человек расхаживал в твидовом блейзере с рукавами-фонариками и затянутой талией. Его верх очень напоминал пальто за $7900 из весенней женской коллекции Louis Vuitton 2025 года, которая доступна в черном и лаймово-зеленом оттенках.

Наряд Смита также состоял из мешковатых джинсов, черных ботинок на каблуке, многослойных ожерелий и сумки-баула от Louis Vuitton за $22 500.

Фото: Getty Images

В сети образ сравнивали с одеждой английского дворянина и скандально известной "пышной рубашкой" из сериала "Сайнфелд".

"Это пышная рубашка из сериала "Сайнфелд"", "Больше похоже на костюм английского дворянина 15 века", "Во что носили дворяне в 17 и 18 веках по сравнению с тем, что носил Джейден Смит на днях… давайте закончим диссертации, обсуждения и фальшивое возмущение к полудню", "Это немного напоминает мне те дублеты, которые носили мужчины раньше, только более уродливые и женственные", "Мода или безумие", "Ничего нового. Просто еще один богатый знаменитый ребенок со слишком большими деньгами и сомнительными предпочтениями в моде", – шутят в комментариях.

В феврале Джейден прославился тем, что посетил церемонию вручения премии "Грэмми" в шляпе-замке, больше напоминающей скворечник, и смокинге.

Смит-младший в настоящее время работает над несколькими проектами, включая повторение своей роли с отцом в сиквеле "После нашей эры". Кроме того, только в октябре прошлого года певец выпустил свой четвертый студийный альбом под названием "A Case Study of the Long Term Effects of Young Love".

