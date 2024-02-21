Сын Уилла Смита показал редкие кадры со своей девушкой (фото)

Джейден Смит и Саб Зада встречаются с 2020 года. Они редко делятся совместными кадрами в сети.

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25-летний американский актер и рэпер Джейден Смит зашел в X (ранее известный как Twitter), чтобы поделиться фото со своей девушкой Саб Задой, 24.

Юная модель позировала в едва заметном бикини на тонких бретелях. Кроме того, вокруг ее бедер была повязана ярко-оранжевая повязка. Джейден тем временем продемонстрировал мышцы в черной майке с серебряным ожерельем.

Рэпер прокомментировал кадры: "Скоро выйдет альбом, я отвлекся".

О том, что Зада и Смит встречаются, известно с 2020 года.

Джейден Смит и Саб Зада

Сын Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит также поделился тремя другими изображениями со своей возлюбленной, на которых они обнимались и смотрели друг на друга.

Как известно, Джейден уже выпустил несколько альбомов и начал мировое турне Джастина Бибера Justice World Tour.

Саб Зада

Джейден и его сестра Уиллоу — дети Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит.

Оскароносный актер, который также является отцом сына Трея Смита, женат на Джаде с декабря 1997 года. Актриса рассказала, что они провели годы, живя отдельно, впрочем, официального развода пока не было.

Напомним, Джейден Смит посетил показ мод в Париже.

Также Фокус писал о съемке лысой дочери Уилла Смита для глянца.