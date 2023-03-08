Сын Уилла Смита пришел на показ Louis Vuitton с копией дома в руках

Юноша привлек внимание своим стильным образом и не менее стильным аксессуаром.

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Пока голливудский актер Уилл Смит продолжает разборки с Крисом Роком спустя год после скандала на "Оскаре", его сын Джейден, который известен экстравагантным чувством стиля, посещает модные показы, затмевая порой других гостей. Так, 24-летний рэпер появился в Музее Орсе на показе новой коллекции модного дома Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже, пишет Daily Mail.

На мероприятии молодой человек появился в клетчатом черно-белом костюме, состоящего из брюк и укороченного блейзера. На эффектной куртке была этикетка в виде багажной бирки, а образ дополнила сумка в форме домика. Джейден щеголял в массивных черных ботинках. И сам звездный отпрыск, и его заметный наряд привлекли внимание публики. Смита-младшего то и дело фотографировали на телефоны зеваки.

[ + – ] Джейден Смит выглядел мегастильно Фото: Getty

На показе он сидел в первом ряду рядом с сестрами Хаим.

Позже на своей странице в соцсети Джейден подробнее рассказал об аксессуаре и поблагодарил организаторов шоу.

"Спасибо @louisvuitton за то, что позволили мне подержать эту удивительную вещь, эта сумка является копией дома, в котором основатель LV жил и создал свою первую мастерскую для компании. И спасибо @nicolasghesquiere за еще одно потрясающее шоу", – говорится в подписи к публикации.

Еще пару лет назад Джейден выступал за осознанное потребление и призывал покупать как можно меньше новой одежды. Он снялся в рекламной кампании бренда Leviʼs под названием "Покупай осознанно. Носи дольше" по продвижению культуры осознанного потребления, а также в мини-фильме, демонстрирующем, как можно сделать мир лучше, перестав покупать лишние вещи.