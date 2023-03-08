Син Вілла Сміта прийшов на показ Louis Vuitton із копією будинку в руках

Юнак привернув увагу своїм стильним образом та не менш стильним аксесуаром.

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Поки голлівудський актор Вілл Сміт продовжує вирвшувати проблеми з Крісом Роком через рік після скандалу на "Оскарі", його син Джейден, який відомий екстравагантним почуттям стилю, відвідує модні покази, затьмаривши часом інших гостей. Так, 24-річний репер з'явився у Музеї Орсі на показі нової колекції модного будинку Louis Vuitton у межах Тижня моди у Парижі, пише Daily Mail.

На заході молодик з'явився в картатому чорно-білому костюмі, що складається зі штанів і вкороченого блейзера. На ефектній куртці була етикетка у вигляді багажної бірки, а образ доповнила сумка у формі будиночка. Джейден крокував в масивних чорних черевиках. І сам зірковий син, і його помітне вбрання привернули увагу публіки. Сміта-молодшого раз у раз фотографували на телефони роззяви.

[ + – ] Джейден Сміт виглядав мегастильно Фото: Getty

На показі він сидів у першому ряді поряд із сестрами Хаїм.

Пізніше на своїй сторінці в соцмережі Джейден докладніше розповів про аксесуар та подякував організаторам шоу.

"Дякую @louisvuitton за те, що дозволили мені потримати цю дивовижну річ, ця сумка є копією будинку, в якому засновник LV жив і створив свою першу майстерню для компанії. І дякую @nicolasghesquiere за ще одне приголомшливе шоу", — йдеться у підписі до публікації.

Ще кілька років тому Джейден виступав за усвідомлене споживання і закликав купувати якнайменше нового одягу. Він знявся в рекламній кампанії бренду Levi's під назвою "Купляй усвідомлено. Носи довше" з просування культури усвідомленого споживання, а також у мініфільмі, що демонструє, як можна зробити світ кращим, переставши купувати зайві речі.