Син Вілла Сміта показав рідкісні кадри зі своєю дівчиною (фото)

Джейден Сміт та Саб Зада зустрічаються з 2020 року. Вони рідко діляться спільними кадрами в мережі.

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25-річний американський актор та репер Джейден Сміт зайшов у X (раніше відомий як Twitter), щоб поділитися фото зі своєю дівчиною Саб Задою, 24.

Юна модель позувала в ледь помітному бікіні на тонких бретелях. Крім того, навколо її стегон була пов’язана яскраво-помаранчева пов’язка. Джейден тим часом продемонстрував м'язи в чорній майці зі срібним намистом.

Репер прокоментував кадри: "Скоро вийде альбом, я відволікся".

Про те, що Зада та Сміт зустрічаються, відомо з 2020 року.

Джейден Сміт та Саб Зада

Син Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт також поділився трьома іншими зображеннями зі своєю коханою, на яких вони обіймалися та дивилися одне на одного.

Як відомо, Джейден уже випустив кілька альбомів і почав світове турне Джастіна Бібера Justice World Tour.

Саб Зада

Джейден та його сестра Віллоу — діти Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт.

Оскароносний актор, який також є батьком сина Трея Сміта, одружений з Джадою з грудня 1997 року. Акторка розповіла, що вони провели роки, живучи окремо, втім, офіційного розлучення наразі не було.

Нагадаємо, Джейден Сміт відвідав показ мод у Парижі.

Також Фокус писав про зйомку лисої доньки Вілла Сміта для глянцю.