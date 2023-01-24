Лиса дочка Вілла Сміта з'явилася на сторінках Vanity Fair і розповіла про тривожність

Дівчина зізналася, що зараз перебуває в "зовсім іншому творчому просторі".

Related video

22-річна дочка оскароносного Вілла Сміта Віллоу стала героїнею нового номера журналу Vanity Fair, на сторінках якого вона не тільки приміряла модні вбрання від Valentino, Gucci, Dior і Chanel, але й розповіла про труднощі, які вона переживає, а також прорекламувала свій новий альбом Coping Mechanism.

За словами дівчини, її чергова платівка — скоріше важкий метал із 90-х, ніж звичні для неї R'n'B-композиції. У текстах пісень більше крику, який вийшов гортанним і жахливим. Але водночас Віллоу продовжує дивитися на світ із захопленням.

"Сьогодні я просто дивлюся на світ і думаю: вау! у ній також багато краси", — каже Віллоу.

Співачка зізналася, що давно страждає на приступи з тривогою, і це чимало отруює їй життя. Щоб подолати тривожність, він навіть створив гурт The Anxiety з музикантом Тайлером Коулом у 2019 році. Вони випустили свій дебютний однойменний альбом 13 березня 2020 року, коли США накрила пандемія коронавірусу. Вже два з половиною роки Віллоу перебуває "в зовсім іншому творчому просторі" та переосмислює розлад.

"Іноді нам треба посидіти й сказати: "Самотносте, добре, я бачу тебе. Тривого, добре, я тебе бачу". Думаю, у минулому я припустилася помилки, надто сильно ототожнюючи себе з: "О, я тривожна людина. Це лише перехідні етапи", — каже артистка.

Фото: Vanity Fair Фото: Vanity Fair Фото: Vanity Fair Фото: Vanity Fair Фото: Vanity Fair Фото: Vanity Fair

Перетворення складних емоцій на мистецтво — це щось подібне до сімейного бізнесу. Віллоу — співведуча популярного шоу Red Table Talk у Facebook Live, де представники трьох поколінь жінок Сміт, включаючи Джаду й матір Джади, Едрієн Бенфілд Норріс, запрошують до студії таких різних гостей як Дженнет Маккарді, Августа Алсіну та мати Бреонни Тейлор Таміка Палмер на душевні розмови. Саме там, у сприятливому середовищі зі своєю матір'ю та бабусею, Віллоу поділилася, що вона поліаморна:

"Я люблю людей, і єдине, що я хочу зробити за допомогою платформи, яка в мене є, — це любити людей усе сильніше й сильніше з кожним днем. Я відчуваю, що бути вразливою, — це один із перших кроків для того, щоб відкрити своє серце людям і дати їм зрозуміти, що вони теж можуть бути вразливими. Я думаю, що бути вразливою — це сила".

Віллоу — єдина дочка Вілла Сміта й Джади Пінкетт-Сміт. У неї є брат, репер і актор Джейден Сміт.

Раніше Фокус писав, що влітку 2021 року Віллоу на знак солідарності зі своєю матір'ю, яка страждає на алопецію, поголила голову.