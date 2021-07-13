Дружина і дочка Вілла Сміта повністю поголили голови

Джада вже довгий час боролася із сильним випадінням волосся.

49-річна дружина актора Вілла Сміта — Джада Пінкетт-Сміт вирішила кардинально змінити імідж. Джада наважилася поголити голову налисо. Утім, зробила вона це за підтримки своєї 20-річної дочки Віллоу, яка збрила волосся першою.

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[ + – ] Віллоу Сміт і Джада Пінкетт-Сміт

"Віллоу змусила мене це зробити, тому що настав час", — повідомила зірка своїм підписникам в інстаграм. Джада Пінкетт-Сміт вже довгий час бореться з найсильнішим випадінням волосся, звертається до різних цільових фахівців, але ніхто не зміг поставити акторці точний діагноз і пояснити, в чому проблема.

[ + – ] Джада Пінкетт-Сміт

В останні кілька років Джада з'являлася з ультракороткою стрижкою, а тепер просто вирішила поголити голову. За її власним зізнанням, акторка дуже переживала через свою проблему, але потім зрозуміла, що це дрібниця порівняно з тим, що доводиться долати іншим людям, коли йдеться про здоров'я.

[ + – ] Віллоу Сміт

Дочка зірок Віллоу Сміт не тільки підтримала мати, але й першою виклала їхнє спільне фото в інстаграм. "Подарунок щирий, коли він дарується від щирого серця потрібній людині в потрібний час і в потрібному місці та коли ми нічого не чекаємо взамін", — прокоментувала Віллоу свою публікацію в соціальних мережах.