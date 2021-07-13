Жена и дочь Уилла Смита полностью обрили головы

Джада уже долгое время боролась с сильным выпадением волос

49-летняя супруга актера Уилла Смита — Джада Пинкетт-Смит решила кардинально сменить имидж. Джада отважилась побрить голову налысо. Впрочем, сделала она это при поддержке своей 20-летней дочери Уиллоу, которая сбрила волосы первой.

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[ + – ] Уиллоу Смит и Джада Пинкетт-Смит

"Уиллоу заставила меня это сделать, потому что пришло время",— сообщила знаменитость своим подписчикам в инстаграм. Джада Пинкетт-Смит уже долгое время борется с сильнейшим выпадением волос, обращается к различным целевым специалистам, но никто не смог поставить актрисе точный диагноз и объяснить, в чем проблема.

[ + – ] Джада Пинкетт-Смит

В последние несколько лет Джада появлялась с ультра-короткой стрижкой, а теперь просто решила обрить голову. По ее собственным признаниям, актриса очень переживала из-за своей проблемы, но потом поняла, что это пустяк по сравнению с тем, что приходится преодолевать другим людям, когда речь заходит о здоровье.

[ + – ] Уиллоу Смит

Дочь знаменитостей Уиллоу Смит не только поддержала мать, но и первой выложила их совместное фото в инстаграм. "Подарок искренний, когда он дарится от всего сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте и когда мы ничего не ждем взамен",— прокомментировала Уиллоу свою публикацию в социальных сетях.