Жена и дочь Уилла Смита полностью обрили головы
Джада уже долгое время боролась с сильным выпадением волос
49-летняя супруга актера Уилла Смита — Джада Пинкетт-Смит решила кардинально сменить имидж. Джада отважилась побрить голову налысо. Впрочем, сделала она это при поддержке своей 20-летней дочери Уиллоу, которая сбрила волосы первой.
"Уиллоу заставила меня это сделать, потому что пришло время",— сообщила знаменитость своим подписчикам в инстаграм. Джада Пинкетт-Смит уже долгое время борется с сильнейшим выпадением волос, обращается к различным целевым специалистам, но никто не смог поставить актрисе точный диагноз и объяснить, в чем проблема.
В последние несколько лет Джада появлялась с ультра-короткой стрижкой, а теперь просто решила обрить голову. По ее собственным признаниям, актриса очень переживала из-за своей проблемы, но потом поняла, что это пустяк по сравнению с тем, что приходится преодолевать другим людям, когда речь заходит о здоровье.
Дочь знаменитостей Уиллоу Смит не только поддержала мать, но и первой выложила их совместное фото в инстаграм. "Подарок искренний, когда он дарится от всего сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте и когда мы ничего не ждем взамен",— прокомментировала Уиллоу свою публикацию в социальных сетях.