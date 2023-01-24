Лысая дочь Уилла Смита появилась на страницах Vanity Fair и рассказала о тревожности

Девушка призналась, что сейчас находится в "совершенно другом творческом пространстве".

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22-летняя дочь оскароносного Уилла Смита Уиллоу стала героиней нового номера журнала Vanity Fair, на страницах которого она не только примерила модные наряды от Valentino, Gucci, Dior и Chanel, но и рассказала о трудностях, переживаемых ею, а также прорекламировала свой новый альбом Coping Mechanism.

По словам девушки, ее очередная пластинка – скорее тяжелый метал из 90х, нежели привычные ее R’n’B-композиции. В текстах песен больше крика, который, получился гортанным и устрашающим. Но при этом Уиллоу продолжает смотреть на мир с восхищением.

"Сегодня я просто смотрю на мир и думаю: вау! Неизвестная энергия, которая заставляет океан делать свое дело, заставляет звезды взрываться, позволяет существовать черным дырам и другим космосам – это прекрасно. Несмотря на то, что в жизни много страданий и много боли, в ней также много красоты", – говорит Уиллоу.

Певица призналась, что давно страдает приступами с тревогой, и это немало отравляет ей жизнь. Чтобы побороть тревожность, она даже создала группу The Anxiety с музыкантом Тайлером Коулом в 2019 году. Они выпустили свой дебютный одноименный альбом 13 марта 2020 года в день, когда США накрыла пандемия коронавируса. Уже два с половиной года Уиллоу находится "в совершенно другом творческом пространстве" и переосмысливает расстройство.

"Иногда нам нужно посидеть и сказать: "Одиночество, хорошо, я вижу тебя. Тревога, хорошо, я тебя вижу". Думаю, в прошлом я совершила ошибку, слишком сильно отождествляя себя с: "О, я тревожный человек. Это всего лишь переходные этапы", – говорит артистка.

Фото: Vanity Fair Фото: Vanity Fair Фото: Vanity Fair Фото: Vanity Fair Фото: Vanity Fair Фото: Vanity Fair

Превращение сложных эмоций в искусство – это что-то вроде семейного бизнеса. Уиллоу – соведущая популярного шоу Red Table Talk в Facebook Live, где представители трех поколений женщин Смит, включая Джаду и мать Джады, Эдриен Бэнфилд Норрис, приглашают в студию таких разных гостей как Дженнет Маккарди, Августа Алсину и мать Бреонны Тейлор Тамику Палмер, чтобы вести душевные беседы. Именно там, в благоприятной среде со своей матерью и бабушкой, Уиллоу поделилась, что она полиаморна:

"Я люблю людей, и единственное, что я хочу сделать с помощью платформы, которая у меня есть, – это любить людей все сильнее и сильнее с каждым днем. Я чувствую, что быть уязвимой – это один из первых шагов к тому, чтобы открыть свое сердце людям и дать им понять, что они тоже могут быть уязвимы. Я думаю, что быть уязвимой – это сила".

Уиллоу – единственная дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит. У нее есть брат, рэпер и актер Джейден Смит.

Ранее Фокус писал, что летом 2021 года Уиллоу в знак солидарности со своей матерью, страдающей алопецией, обрила голову.