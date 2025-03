Син Вілла Сміта з'явився на модному показі в жіночому пальто і з сумкою за $22 500 (фото)

Син голлівудської суперзірки давно прославився своїми модними експериментами.

26-річний син голлівудського актора Вілла Сміта, Джейден, який відомий своїм особливим почуттям стилю, знову відзначився модним виходом. Він відвідав показ Louis Vuitton на Тижні моди в Парижі, а також вечірку після нього, обравши для виходу в світ дуже спірний ансамбль, пише Daily Mail.

Молодий чоловік ходив у твідовому блейзері з рукавами-ліхтариками і затягнутою талією. Його верх дуже нагадував пальто за $7900 з весняної жіночої колекції Louis Vuitton 2025 року, яка доступна в чорному і лаймово-зеленому відтінках.

Вбрання Сміта також складалося з мішкуватих джинсів, чорних черевиків на підборах, багатошарових намист і сумки-баула від Louis Vuitton за $22 500.

Фото: Getty Images

У мережі образ порівнювали з одягом англійського дворянина і скандально відомою "пишною сорочкою" з серіалу "Сайнфелд".

"Це пишна сорочка із серіалу "Сайнфелд"", "Більше схоже на костюм англійського дворянина 15 століття", "У що носили дворяни в 17 і 18 століттях порівняно з тим, що носив Джейден Сміт днями... давайте закінчимо дисертації, обговорення та фальшиве обурення до полудня", "Це трохи нагадує мені ті дублети, які носили чоловіки раніше, тільки потворніші та жіночніші", "Мода чи божевілля", "Нічого нового. Просто ще одна багата знаменита дитина із занадто великими грошима і сумнівними уподобаннями в моді", — жартують у коментарях.

У лютому Джейден прославився тим, що відвідав церемонію вручення премії "Греммі" в капелюсі-замку, що більше нагадує шпаківню, і смокінгу.

Сміт-молодший наразі працює над кількома проектами, включно з повторенням своєї ролі з батьком у сиквелі "Після нашої ери". Крім того, тільки в жовтні минулого року співак випустив свій четвертий студійний альбом під назвою "A Case Study of the Long Term Effects of Young Love".

