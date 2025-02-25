Син Віталія Кличка дебютував у збірній України з баскетболу

Колишня дружина мера Києва Наталія Єгорова розповіла про успіхи Максима Кличка та показала фото.

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24-го лютого збірна України з баскетболу перемогла Португалію у відборі на Євробаскет-2025. Цей матч, який завершився з рахунком 88:60, став дебютним для Максима Кличка, сина мера Києва Віталія Кличка та його ексдружини Наталії Єгорової. Про успіхи сина Єгорова розповіла в своєму Instagram.

Наталія Єгорова опублікувала знімок сина Фото: Скриншот

"Материнське серце калатає від гордості та радості, коли вона бачить, як її син, номер 16 слідує за своїми мріями", — написала 50-річна Наталія.

Наталія вболівала за сина дистанційно та пожартувала, що дивитись гру своєї дитини "нервовим мамам не рекомендується".

Син Віталія Кличка дебютував за збірну із баскетболу Фото: Скриншот

"Побічні ефекти можуть включати в себе надмірне вболівання, прискорене серцебиття та неконтрольовані підскоки! Я так пишаюся!", — зізналася колишня дружина Віталія Кличка. Та привітала 19-річного Максима і усю збірну України з баскетболу із перемогою.

Кличко-молодший із товаришами по збірній перемогли португальську команду, але не змогли вийти на чемпіонат Європи 2025 року

Нагадаємо, Наталія Єгорова на Різдво показувала, як провела свята із старшим сином Єгором-Даніелем у Лондоні. 24-річний юнак живе та навчається у Великобританії.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова оголосили про розлучення у серпні 2022 року. Вони були разом із 1995 року. Наталія писала, що хоча вони і розлучились, але продовжують підтримувати один одного.