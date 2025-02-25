Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Спорт

Син Віталія Кличка дебютував у збірній України з баскетболу

максим кличко, син кличка
Фото: Скриншот | Максим Кличко із товаришами по команді

Колишня дружина мера Києва Наталія Єгорова розповіла про успіхи Максима Кличка та показала фото.

Related video

24-го лютого збірна України з баскетболу перемогла Португалію у відборі на Євробаскет-2025. Цей матч, який завершився з рахунком 88:60, став дебютним для Максима Кличка, сина мера Києва Віталія Кличка та його ексдружини Наталії Єгорової. Про успіхи сина Єгорова розповіла в своєму Instagram.

син кличка максим Fullscreen
Наталія Єгорова опублікувала знімок сина
Фото: Скриншот

"Материнське серце калатає від гордості та радості, коли вона бачить, як її син, номер 16 слідує за своїми мріями", — написала 50-річна Наталія.

Наталія вболівала за сина дистанційно та пожартувала, що дивитись гру своєї дитини "нервовим мамам не рекомендується".

максим кличко, син кличка Fullscreen
Син Віталія Кличка дебютував за збірну із баскетболу
Фото: Скриншот

"Побічні ефекти можуть включати в себе надмірне вболівання, прискорене серцебиття та неконтрольовані підскоки! Я так пишаюся!", — зізналася колишня дружина Віталія Кличка. Та привітала 19-річного Максима і усю збірну України з баскетболу із перемогою.

Кличко-молодший із товаришами по збірній перемогли португальську команду, але не змогли вийти на чемпіонат Європи 2025 року

Нагадаємо, Наталія Єгорова на Різдво показувала, як провела свята із старшим сином Єгором-Даніелем у Лондоні. 24-річний юнак живе та навчається у Великобританії.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова оголосили про розлучення у серпні 2022 року. Вони були разом із 1995 року. Наталія писала, що хоча вони і розлучились, але продовжують підтримувати один одного.