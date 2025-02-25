Сын Виталия Кличко дебютировал в сборной Украины по баскетболу

Бывшая жена мэра Киева Наталья Егорова рассказала об успехах Максима Кличко и показала фото.

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24-го февраля сборная Украины по баскетболу победила Португалию в отборе на Евробаскет-2025. Этот матч, который завершился со счетом 88:60, стал дебютным для Максима Кличко, сына мэра Киева Виталия Кличко и его экс-супруги Натальи Егоровой. Об успехах сына Егорова рассказала в своем Instagram.

Наталья Егорова опубликовала снимок сына Фото: Скриншот

"Материнское сердце колотится от гордости и радости, когда она видит, как ее сын, номер 16 следует за своими мечтами", — написала 50-летняя Наталья.

Наталья болела за сына дистанционно и пошутила, что смотреть игру своего ребенка "нервным мамам не рекомендуется".

Сын Виталия Кличко дебютировал за сборную по баскетболу Фото: Скриншот

"Побочные эффекты могут включать в себя чрезмерную болезненность, учащенное сердцебиение и неконтролируемые подскоки! Я так горжусь!", — призналась бывшая жена Виталия Кличко. И поздравила 19-летнего Максима и всю сборную Украины по баскетболу с победой.

Кличко-младший с товарищами по сборной победили португальскую команду, но не смогли выйти на чемпионат Европы 2025 года

Напомним, Наталья Егорова на Рождество показывала, как провела праздники со старшим сыном Егором-Даниэлем в Лондоне. 24-летний юноша живет и учится в Великобритании.

Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о разводе в августе 2022 года. Они были вместе с 1995 года. Наталья писала, что хотя они и развелись, но продолжают поддерживать друг друга.