805 млн гривен: рекордная взятка экс-министра экологии стала донатом ВСУ (инфографика)

Неправомерное вознаграждение от экс-министра экологии Николая Злочевского передали Силам Специальных операций и "Армии Дронов". Были проведены досудебные расследования по двум уголовным производствам.

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Дело о попытке передачи взятки от экс-министра экологии Николая Злочевского стало одним из самых больших донатов на ВСУ в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В публикации говорится о том, что по факту попытки дачи рекордной суммы взятки руководству антикоррупционного ведомства были инициированы досудебные расследования по двум уголовным производствам.

Одно из них касалось тех, кто непосредственно занимался организацией передачи неправомерной выгоды. Еще одно — лично бывшего министра экологии Злочевского, от имени которого была предпринята попытка дачи рекордной взятки.

"В рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн", — говорится в публикации.

В итоге средства распределили:

174,1 млн грн – на Силы Специальных операций ВСУ;

600 млн грн – на проект "Армия Дронов";

31,4 млн грн – ВСУ через счет НБУ.

Напомним, что подозреваемый во взяточничестве депутат Киеврады Владислав Трубицын выезжал за границу по заданию ССО.

Ранее Фокус разбирался в том, почему так сложно отправить в тюрьму судей. Реформы и открытые конкурсы по избранию судей не стали панацеей против коррупции в судах. Громкие скандалы с многомиллионными взятками возмущают не только общественность Украины, но и западных партнеров.