Неподсудные. Дело Князева и прочих: почему так сложно отправить в тюрьму судей

Постоянные реформы и открытые конкурсы по избранию судей не стали панацеей против коррупции в украинских судах. Громкие скандалы с многомиллионными взятками и злоупотреблениями возмущают не только украинское общество, но и западных партнеров. Фокус на примере пяти наиболее резонансных дел разбирался, в чем сложность привлечь к уголовной ответственности судью.

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Новость о многомиллионном взяточничестве председателя Верховного Суда всколыхнула страну — кроме возмущенных высказываний политиков, журналистов и общественности, впервые на скандал оперативно отреагировали судьи и органы судейского самоуправления. Пленум Верховного Суда очень быстро выразил недоверие подозреваемому Всеволоду Князеву, а затем и уволил его с должности председателя. Тогда же Князев лишился места и в Высшем совете правосудия (ВСП). Впоследствии ВСП дал разрешение на содержание под стражей подозреваемого в коррупционном преступлении судьи.

"Быстрое развитие событий по делу Князева можно объяснить тем, что судья был разоблачен с поличным, мало кто мог ожидать, что председатель обновленного в результате судебной реформы Верховного Суда прибегнет к таким действиям", — говорит Фокусу юрист фонда DEJURE Владимир Гришко.

Эксперт отмечает, что обычно привлечение к ответственности судей — сложная история, существует много случаев, когда им удается избежать ответственности.

"Почему так происходит? Одну причину найти очень сложно. В каждом из дел они могут быть особенными, — продолжает он. — Одна из основных — это вопрос судебной круговой поруки. ВСП часто отказывал правоохранителям в разрешении взять судью под стражу, а значит прокуроры не могли просить об аресте.Также судьи не отстраняли нарушителей от правосудия. И вполне реальная ситуация, когда в отношении судьи могло слушаться дело в антикоррупционном суде, а после заседания тот шел в свой суд и выносил там решение".

Гришко приводит пример круговой поруки — случай судьи Окружного админсуда Киева (ОАСК) Любови Марулиной, которая, по данным правоохранителей, управляла автомобилем с признаками опьянения.

Дело с ДТП судьи Марулиной закрыли в связи с отсутствием происшествия и состава админправонарушения Фото: УНИАН

"На месте остановки она отказалась проверять уровень алкоголя в крови, дело пошло в Дарницкий районный суд Киева. И там провели махинацию с автораспределением, отметив специализацию дела — она, якобы, касалась несовершеннолетних. А по такой специализации в суде была только одна судья — председатель Татьяна Щасная. Она впоследствии закрыла производство в связи с отсутствием события и состава админправонарушения. Так Марулина не была наказана. Интересно, что ранее ОАСК спасал саму Щасную, отменяя вывод Общественного совета добродетели. Вроде бы такой бартер состоялся", — говорит Владимир Гришко.

Фокус решил напомнить самые громкие судейские дела, по которым обвинения звучали в сторону представителей Фемиды. Забегая вперед, скажем, что большинство из них крайне детективные, но пока без однозначного финала и обвинительного или оправдательного приговоров.

Виктор Татьков: "хозяйственник" времен Виктора Януковича

История судьи Виктора Татькова давняя, связанная еще с временами бывшего президента Виктора Януковича. Однако ее хорошо помнят работавшие в то время юристы.

С 2001 по 2010 год Татьков возглавлял Донецкий апелляционный хозяйственный суд, а затем стал руководителем Высшего хозяйственного суда Украины. Как говорят юристы, это была эпоха рейдерских захватов предприятий. Схема работала так: заинтересованные в отжиме предприятия люди обращались к приближенным Татькова. Далее подавали иск в суд первой инстанции, куда спускалось нужное заказчику решение, а затем сопровождалось в апелляции и кассации. Как вспоминают адвокаты, которым приходилось слышать об особенностях работы Татькова, дела распределялись на нужного судью, который выносил готовое решение.

Уже после победы Революции Достоинства и бегства Виктора Януковича в 2014 году стражи порядка установили тысячи вмешательств в автоматическую систему распределения дел с целью вынесения неправосудных решений.

"Это был не суд, а частное предприятие по зарабатыванию огромных денег", — говорит в разговоре с Фокусом адвокат Виталий Тытыч, инициировавший расследование допущенных Татьковым, а также его заместителем Артуром Емельяновым, нарушений.

В настоящее время 67-летний судья Татьков вместе с гражданской женой проживают в Австрии Фото: УНИАН

Наконец, 18 октября 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила Татькову о подозрении в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел (возможное наказание — 12 лет тюрьмы), а 19 декабря — объявила в розыск, его фото появилось на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти". Осенью 2016 года Татьков был уволен с должности судьи. Через два года, в апреле 2018 года, суд предоставил разрешение на задержание Татькова. В сентябре 2019-го — Высший антикоррупционный суд заочно арестовал его.

Затягивание дела Татькова и нежелание судей допустить к Татькову правоохранителей давало судье надежду, что он может вернуться на должность судьи — он подавал многочисленные иски, и некоторые даже выигрывал. В конце концов, только в апреле 2021 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Высшего хозяйственного суда и отменил решение Окружного админсуда Киева от 20 января 2021 года, которое обязывало восстановить Виктора Татькова в должности судьи Высшего хозяйственного суда.

Сейчас место пребывания беглого Татькова известно — вместе с гражданской женой и детьми он проживает в столице Австрии Вене. Еще в 2018 году бывший судья обратился к власти Австрии с просьбой о предоставлении убежища под угрозой экстрадиции в Украину. Впоследствии Австрия отказалась экстрадировать бывшего 67-летнего судью в Украину, ссылаясь на плохое состояние здоровья.

Примечательно, что недавно выяснилось, что Татьков имеет гражданство РФ — загранпаспорт выдан в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике, так что по законодательству Украины он должен давно потерять статус судьи.

Богдан Львов: до последнего доказывает свою добропорядочность

Когда Виктор Татьков покинул Украину, систему высшего хозяйственного правосудия в Украине возглавил бывший его коллега судья Богдан Львов. Несмотря на свои тесные связи с объявленным в розыск бывшим шефом, он выиграл конкурс в Верховный суд.

Во время этого конкурса представители Общественного совета добропорядочности, совещательного органа при Высшей квалификационной комиссии судей, подготовили негативное заключение по кандидату, поскольку он "в течение длительного времени не только не оказывал активных действий с целью пресечения системного незаконного влияния на процессы распределения дел, но и, по меньшей мере, "пассивно способствовал этим процессам", что является нарушением основ принципа независимости судьи. Однако тогда на заявления общественности мало кто обратил внимание, даже больше — Львов был избран председателем Кассационного хозяйственного суда и заместителем председателя Верховного Суда.

15 сентября 2022 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что судья, имеющий доступ к государственной тайне, — гражданин РФ. Причем еще с 1999 года, паспорт обновлял в 2012 году, после достижения 45-летия. Журналисты установили, что в день подачи заявления Богдан Львов лично находился в Москве — в обоих случаях письменные заявления были оформлены от его имени. И даже больше — украинский судья имел оформленное на него имущество в столице РФ.

Эта информация стала поводом для прекращения полномочия судьи — для быстрого увольнения не хватило голосов. Только впоследствии произошло его отчисление из штата Верховного суда — по закону, если судья приобретает гражданство другой страны, он автоматически теряет статус судьи.

Экс-председатель Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов еще с 1999 года имел паспорт гражданина РФ

Сам Львов журналистам сообщил, что гражданства РФ у него нет. И даже подал иск в Окружной административный суд Киева, где попросил признать противоправным и отменить приказ о его отчислении из штата Верховного суда, а также "немедленно восстановить его в должности" судьи.

"В Украине уголовного наказания из-за наличия другого гражданства не предусмотрено, однако после его приобретения прекращаются полномочия судьи, — говорит юрист фонда DEJURE Владимир Гришко. — Но в случае Львова у него и далее имеется украинское гражданство — в конце сентября 2022 года была зарегистрирована петиция к президенту Украины о прекращении украинского гражданства Львова. Петиция была рассмотрена в конце октября и президент поручил Комиссии по гражданству изучить вопрос, однако с тех пор никаких сдвигов не было. Создается впечатление, что никто не хочет этого делать".

Что касается дела о возможном системном незаконном влиянии на процессы распределения дел, то этот эпизод правоохранителями уже не рассматривается — уголовные дела, возбужденные после Революции Достоинства, закрыты. "То есть, надлежащая правовая оценка этим случаям предоставлена не была и вряд ли будет", — добавляет эксперт.

Между тем, иск Львова о восстановлении в должности судьи должен рассматривать судья ОАСК Евгений Аблов — фигурант еще одного коррупционного расследования, о котором упомянем позже. Теперь же заметим, что рассмотрение откладывается из-за ликвидации президентом Владимиром Зеленским в 2022 году этого суда.

Николай Чаус: после загадочного побега — на скамью подсудимых

Дело судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса — одно из самых громких коррупционных. Служитель Фемиды обвиняется в получении 150 тысяч долларов взятки. В настоящее время дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

За последние десять лет Чаус стал фигурантом нескольких скандалов, громких обвинений и уголовных производств. Он известен со времен Майдана — принимал решение о лишении водительских прав за поездки в дом Виктора Януковича. За это должен быть уволен по решению специальной комиссии по проверке судей, однако в 2016 году Высший совет правосудия отказался это сделать.

Вскоре Чаус попал в новый скандал — его обвинили в вымогательстве и получении взятки в $150 тыс. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро нашли деньги на огороде судьи, зарытые в банке. Однако спросить, откуда эти средства, правоохранители не успели — Чаус скрылся из Украины.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. Оказалось, что он незаконно пересек границу с Молдовой и попросил там политического убежища. В этом ему было отказано. Но и экстрадиция в Украину, как это требовал президент Владимир Зеленский, не состоялась вовремя.

Вероятные взятки Чауса нашли на огороде судьи, зарытые в стеклянной банке

Третьего апреля 2021 года адвокат Чауса сообщил, что в центре Кишинева трое неизвестных вооруженных людей похитили Чауса. Тогда же сообщили, что к бегству Чауса мог быть причастен пятый президент Украины Петр Порошенко, поскольку судья имел компромат.

В конце концов, в июле Чауса нашли в селе Мазуровка Винницкой области (возле границы с Молдовой). Местный староста заявил: тот пришел к нему попросить помощи.

В начале августа Чаус попал в Киев, где 5 августа состоялось судебное заседание в закрытом режиме по мере пресечения. Ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 368 УК Украины — "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, связанное с вымогательством". За это ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Процесс начался 26 ноября 2021 года. Чаус был отпущен под залог, он посещает судебные заседания. В конце апреля 2023 года закончился допрос обвиняемого со стороны защиты, который длился четыре месяца. Судьям осталось рассмотреть несколько ходатайств и перейти в судебные дебаты.

"Вполне вероятно, что в ближайшее время может быть приговор по этому делу, — прогнозирует юрист Фонда DEJURE Гришко. — Но это только в первой инстанции — у защитников судьи будет месяц на подачу апелляции".

Павел Вовк: от незадекларированного имущества до захвата власти

Фамилия Павла Вовка, главы Окружного административного суда Киева, много раз звучала из-за решения, которое принимал управляемый им суд. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного, поскольку эта инстанция рассматривает споры, связанные с органами государственной власти, кроме президента. С другой стороны, эксперты и правоохранители часто предполагали, что могли приниматься заранее согласованные решения.

Из длинного списка можно вспомнить несколько. К примеру, ОАСК отменял национализацию Приватбанка и декоммунизацию проспектов Московского и Ватутина, запрещал исполнять обязанности руководительнице Минздрава Ульяне Супрун, восстанавливал в должностях ряд противоречивых чиновников, как Николая Голомшу, заместителя генпрокурора Виктора Пшонки, или подозреваемого в коррупции экс-главу ГФС Романа Насирова.

Кроме дел этот суд известен еще и фразами: "Саша, так а шо, ты сомневался в нашей политической проституции?", "Паша, что будем делать, как власть захватывать будем?" "Два суда уже принадлежат нам. Это Конституционный суд и Окружной административный". Некоторые из них принадлежат Волку, а некоторые — судьям ОАСК. Их можно услышать на так называемых "пленках Волка", которые в свое время обнародовало Национальное антикоррупционное бюро.

Эти пленки послужили поводом для вручения подозрения 17 июля 2020 года председателю суда Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям. В деле речь идет о создании преступной организации, захвате власти, установлении контроля за несколькими государственными органами и препятствования их работе.

Несмотря на серьезные обвинения, долгое время судья Волк, как и другие судьи-фигуранты дела, не просто находились на свободе и продолжали выполнять свои судейские функции, но и не являлись в суд. И это все потому, что в свое время Высший совет правосудия не дал согласия на задержание Павла Вовка.

Фигурант "пленок ОАСК" Павел Вовк семь раз игнорировал судебные заседания, начавшиеся еще в июне 2022 года Фото: Facebook

"В конце концов, к Вовку и другим судьям ОАСК был применен принудительный повод — кажется, семь раз Вовк проигнорировал начавшиеся еще в июне 2022 года судебные заседания, — вспоминает Владимир Гришко. — Но даже после этого Вовк и другие не способствовали осуществлению правосудия, а всеми возможными способами затягивали процесс, злоупотребляя своими процессуальными правами. Из последнего — защита Вовка потребовала сменить судью, поскольку он поставил "лайк" под постом судьи Верховного суда Ивана Мищенко об особенностях судебной системы в Украине".

Кстати, дело о попытке захвата государственной власти в биографии Вовка не первое уголовное. В 2017 году правоохранители подозревали судью в недекларировании доходов — значительная часть имущества Вовка была записана официально на уже бывшую жену, Вовки развелись за два года до обысков, но следствие установило, что проживали вместе. Однако это дело было закрыто из-за решения Конституционного суда о наказании за недостоверное декларирование.

Александр Тупицкий: подозрения на уровне Конституционного суда

Бывший председатель Конституционного суда Александр Тупицкий проживает в Вене. Там в прошлом году его нашли журналисты. Им удалось пообщаться с председателем судебного органа лично. Тупицкий рассказал, что после начала полномасштабной войны отправился на запад Украины, после чего, по его словам, легально пересек границу, несмотря на свои 59 лет (подпадает под возраст, указанный в законе о мобилизации, — ред.).

Александр Тупицкий стал известен широкой публике после принятия 7 октября 2020 года Конституционным судом решения, отменившего статью о незаконном обогащении. В результате этого дело упомянутого Павла Вовка, а с ним более ста подобных, которые рассматривал Высший антикоррупционный суд Украины и расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины, были закрыты.

29 октября 2020 года президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда, в том числе Тупицкого.

В октябре 2020 года Конституционный суд Украины под председательством Тупицкого отменил уголовную статью о незаконном обогащении Фото: пресс-служба КСУ

Сейчас Александр Тупицкий — обвиняемый в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия — в частности, в заведомо ложных показаниях, связанных с созданием доказательств защиты, подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний. В августе 2022 года Голосеевский районный суд Киева объявил в розыск бывшего главу Конституционного суда еще в одном уголовном производстве — в подстрекательстве к несанкционированному вмешательству в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства — Казначейство" и пособничеству такому вмешательству со стороны главного бухгалтера. Тупицкий объявлен в розыск. В ноябре 2022 года Украина направила правительству Австрии ходатайство о выдаче бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, однако ответ не известен.

Сейчас эксперты отмечают, несмотря на жизнь в условиях агрессии РФ и ожидании реформ в Украине, появился шанс, что слишком громкие и малоизвестные дела, такие как управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения или оправдание российской агрессии против Украины и подстрекательство к коллаборационистской деятельности (а в последнее время появились и такие), будут расследовании, а виновные — наказаны.

Владимир Гришко надеется, что дело Князева — показательный пример того, что правоохранительные органы, в частности НАБУ и САП, теперь имеют возможность находить факты нарушений закона, наблюдать за судьями. "Толерировать коррупцию никто не будет. И в ближайшее время мы должны увидеть постепенный отход от советчины, вседозволенности и закрытой судебной касты", — добавляет он.

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