Денежные банки: судьи исследовали вещественные доказательства по делу Чауса (фото)

Помимо "знаменитой" двухлитровой банки, судьи Высшего антикоррупционного суда исследовали денежные банкноты, пакет и резинки для обматывания денежных пачек.

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В Украине продолжаются слушания по делу экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса по подозрению в получении взятки. Как сообщил 7 июня Telegram-канал "Центра противодействия коррупции", судьи Высшего антикоррупционного суда исследовали вещественные доказательства по данному делу, а именно: "знаменитую" двухлитровую банку, $80 000 наличных, которые изъяли из этой банки, еще одну банку из-под яблочного сока на 1,85 литров, а также $70 000 наличных, изъятые из автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, которым Чаус пользовался в 2016 году.

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Бывший судья ранее заявил, что сумму в $70 000 он взял в долг у своего товарища на некое строительство. Однако по версии прокуратуры, эти деньги являются частью должностной взятки в размере $150 000, которую Чаус получил за вынесение условного приговора с условным сроком.

"Председательствующий судья Евгений Крук брал каждый пакет и проверял герметичность. Далее судья раскрывал пакет, вынимал доказательства и демонстрировал собравшимся, а также предлагал защите ознакомиться", — описывают журналисты ход заседания.

Для опровержения доказательств сторона защиты принесла с собой устройство для проверки водяных знаков на денежных купюрах, однако все банкноты оказалась настоящими.

Кроме того судьи исследовали пакет компании "Новая почта", в котором Чаус, вероятно, получил взятку, а также одноразовые перчатки и 18 резинок для перевязывания денежных пачек.

Отмечается, что во время следующих двух судебных заседаний, будут исследованы видеозаписи негласных следственных действий.

Напомним, бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус дал интервью, в котором он рассказал об обстоятельствах своего ареста. По словам экс-судьи, после похищения с территории Молдовы его избивали, а также кололи ему неизвестные препараты.

Ранее Фокус вспомнил самые громкие уголовные дела, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко. В числе прочих упоминается дело судьи Николая Чауса, которого во времена президентства Порошенко называли "ручным судьей".