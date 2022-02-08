Били по голове и почкам: экс-судья Чаус дал первое интервью после внесения залога (видео)

Задержанный на взятке в $150 тысяч экс-судья в ходе беседы с нардепом Владимиром Арьевым обвинил силовиков не только в избиении, но и "уколах неизвестным препаратом".

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, обвиняемый во взяточничестве, сразу после того, как вышел из-под домашнего ареста дал интервью народному депутату "Европейской солидарности", в котором он рассказал об обстоятельствах своего ареста. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале нардепа Владимира Арьева.

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Экс-судья рассказал, что после его похищения с территории Молдовы его избивали, а также кололи ему неизвестные препараты, чтобы он не мог сопротивляться.

"Меня положили на пол пассажирского сиденья и другой человек уселся на меня, на голову, и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, то он бил меня кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось где-то минут двадцать, может тридцать", — сказал Чаус.

Уже за городом мужчину пересадили в другой автомобиль, и укололи ему неизвестный препарат, связав руки и ноги. Через два часа Чаус спросил, в каком направлении его везут, после чего пытался освободиться. Похитители сказали, что они едут в Румынию, а когда увидели, что мужчина пытается сбежать, начали его бить по голове, а потом еще раз дали укол в правую ногу.

Чаус также рассказал, что ему перед тем, как записывать видео допроса, научили "правильно" отвечать на поставленные вопросы, а для этого выносили распечатанные вопросы со знаками "плюс" или "минус". Судья должен был запомнить "правильные" ответы и озвучить их на камеру. По его словам, похитители приказали ему рассказать, что он якобы был в кабинете у Петра Порошенко, который ему приказал засудить Геннадия Корбана. А в случае отказа мужчине сказали, что "живым с подвала" он не выйдет.

Что за дело Чауса?

В 2016 году детективы НАБУ разоблачили на получении взятки в размере $150 тысяч судью Николая Чауса. Во время обысков силовики нашли у него в огороде несколько банок с валютой.

После того как ситуация получила продолжение, Чаус сумел сбежать за границу. Позже появились слухи, что экс-судья пребывает в Молдове. А в июле 2021 года он "засветился" под Винницей, откуда его в срочном порядке доставили в Киев. Некоторое время задержанный пробыл в "Феофании", где ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

В августе прошлого года Чауса приговорили к круглосуточному домашнему аресту. Однако в ноябре НБУ направило в суд обвинительный акт по экс-судье.

Позже высший антикоррупционный суд установил Николаю Чаусу залог в размере 717 900 гривен. Деньги в качестве залога мужчина внес сегодня.