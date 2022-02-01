Экс-судья Чаус может выйти на свободу: ВАКС присудил залог 718 тысяч гривен

Согласно закону, домашний арест при досудебном расследовании не может длится более шести месяцев. Теперь у судьи есть пять дней, чтобы внести залог и выйти на свободу.

Обвиняемый в коррупции экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус сможет выйти на свободу с электронным браслетом в случае внесения залога 717 900 гривен. Такое решение приняли судьи Высшего антикоррупционного суда, сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

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Согласно законодательству, общий срок домашнего ареста при досудебном расследовании не может длится более шести месяцев, из-за чего судьям ВАКС пришлось принимать решение. Хотя досудебное расследование по делу Чауса уже давно завершено и сейчас идет судебное разбирательство.

Бывшего судью выпустят на свободу, если кто-то внесет за него залог в течение пяти дней. Но он должен будет придерживаться определенных обязанностей, которые будут действовать два месяца. Речь идет, в частности, о воздержании от общения со свидетелями, сдаче паспорта и ношении электронного браслета.

Во время избрания меры пресечения Чаус рассказал несколько интересных фактов:

с августа прошлого года его якобы трижды хотели уничтожить. В случае убийства он передал какие-то доказательства должностным лицам в Украине, чтобы их объявили с парламентской трибуны. Эти же доказательства бывший судья отправил украинским правозащитникам и правоохранителям Молдовы;

все время с Чаусом в квартире проживали два сотрудника Службы безопасности Украины, задачей которых была его охрана. Защита экс-судьи заявила, что 28 января возле квартиры обвиняемого появился следователь СБУ, который хотел объявить постановление о снятии с него мер безопасности;

недавно Дарницкое управление полиции получило от Чауса заявление о похищении в 2016 году. Экс-судья утверждает, что ранее открытое производство СБУ по этому факту расследуется с нарушением подследственности, а в полиции уже определен следователь.

Как развивалось "дело Чауса" и чем он оскандалился

Экс-судья Николай Чаус в 2014 году выносил приговоры против активистов Автомайдана, также он известен делом против Геннадия Корбана.

В 2016 году Чауса словили на взятке в размере 150 тыс. долларов. Деньги он взял за "нужный" приговор в деле по наркоторговле. Судью разоблачили детективы НАБУ. В ходе обысков правоохранители нашли на его огороде несколько банок с наличными.

Когда дело начало развиваться, Чаус сбежал за границу- говорили о его пребывании в Молдове. В июле 2021 года экс-судья "засветился" в Винницкой области, после чего его отвезли в столицу. Некоторое время он лежал в больнице "Феофания", где и получил ходатайство о применении меры пресечения.

Круглосуточный домашний арест Чаусу присудили в августе прошлого года судьи апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). 15 ноября сотрудники НАБУ направили в суд обвинительный акт по делу Николая Чауса.

Еще известно, что Николай Чаус подал иск против бывшего места работы, чтобы признать свое увольнения незаконным.