Экс-судью Николая Чауса нашли в селе под Винницей (фото)

В полицию позвонил староста села, сообщив, что экс-судья якобы был "в одних трусах". Жена Чауса Светлана уже опознала мужа по опубликованным фотографиям.

Экс-судья Николай Чаус нашелся в селе Мазуровка в Винницкой области. К правоохранителям обратился староста населенного пункта.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на свои источники.

"В селе Мазуровка (Винницкая область, недалеко от границы с Молдовой) объявился судья Николай Чаус", — говорится в сообщении.

В то же время журналист Роман Бочкала рассказал, что перед тем, как Николай Чаус нашелся, к правоохранителям поступил звонок от старосты села Леонида Витковского.

"В райотдел города Могилев-Подольский поступило сообщение от старосты села Мазуровка о том, что в данном населенном пункте был выявлен гражданин Чаус Николай Александрович. В одних трусах. Который сообщил, что был выкраден неизвестными и является судьей Днепровского райсуда города Киев", — рассказал он.

Проверка показала — нашелся Чаус, пребываемый в розыске НАБУ. По информации Бочкалы — Николай Чаус нашелся и его уже везут в Киев в сопровождении работников Службы безопасности Украины

После того, как Николай Чаус нашелся, журналистам удалось пообщаться с его женой Светланой. Она утверждает — муж не выходил с ней на связь. При этом она опознала мужа на опубликованных фото.

"Да. Это он. Только седой", — сказала женщина.

Напомним, беглого судью якобы похитили 3 апреля в Кишиневе. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Позже появилась информация, что к его похищению могут быть причастны наши спецслужбы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что разведка не участвовала в похищении экс-судьи. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку утверждал, что беглого судью похитили иностранцы, один из которых задержан.

11 мая стало известно, что в Молдове задержан подозреваемый в похищении бывшего судьи.

Фокус разбирался, кому нужен похищенный в Молдове судья Чаус.