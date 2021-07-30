Екссуддю Миколу Чауса знайшли в селі під Вінницею (фото)

У поліцію зателефонував староста села, повідомивши, що екссуддя нібито був "в одних трусах". Дружина Чауса Світлана вже впізнала чоловіка за опублікованими фотографіями.

Екссуддя Микола Чаус знайшовся в селі Мазурівка у Вінницькій області. До правоохоронців звернувся староста населеного пункту.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Політика Країни" з посиланням на свої джерела.

"У селі Мазурівка (Вінницька область, недалеко від кордону з Молдовою) з'явився суддя Микола Чаус", — йдеться в повідомленні.

У той же час журналіст Роман Бочкала розповів, що перед тим, як Микола Чаус знайшовся, до правоохоронців надійшов дзвінок від старости села Леоніда Вітковського.

"У райвідділ міста Могилів-Подільський надійшло повідомлення від старости села Мазурівка про те, що в цьому населеному пункті був знайдений громадянин Чаус Микола Олександрович. В одних трусах. Який повідомив, що був викрадений невідомими і є суддею Дніпровського райсуду міста Києва", — розповів він.

Перевірка показала — знайшовся Чаус, який перебуває в розшуку НАБУ. За інформацією Бочкали — Микола Чаус знайшовся і його вже везуть до Києва в супроводі працівників Служби безпеки України.

Після того, як Микола Чаус знайшовся, журналістам вдалося поспілкуватися з його дружиною Світланою. Вона стверджує — чоловік не виходив із нею на зв'язок. При цьому вона впізнала чоловіка на опублікованих фото.

"Так. Це він. Тільки сивий", — сказала жінка.

Нагадаємо, суддю-втікача нібито викрали 3 квітня в Кишиневі. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Пізніше з'явилася інформація, що до його викрадення можуть бути причетні наші спецслужби.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Кулеба заявив, що розвідка не брала участь у викраденні екссудді. Міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко стверджував, що суддю-втікача викрали іноземці, один з яких затриманий.

11 травня стало відомо, що в Молдові затриманий підозрюваний у викраденні колишнього судді.

Фокус розбирався, кому потрібен викрадений в Молдові суддя Чаус.