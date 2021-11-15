Дело бывшего судьи Николая Чауса направили в суд

Экс-судью обвиняют в требовании взятки в сумме $150 тысяч в 2016 году для вынесения "нужного решения" по делу о торговле наркотиками.

Сегодня, 15 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по делу Николая Чауса, бывшего судьи Днепровского районного суда Киева. Следствие считает, что судья потребовал и получил взятку в размере $150 тыс. Об этом сообщает НАБУ в официальном телеграм-канале.

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В августе 2016 года сотрудники НАБУ задержали Чауса при получении взятки, которую он требовал для вынесения "нужного решения" по делу о торговле наркотиками. Известно, что эти деньги он закопал на своем огороде в литровых банках.

Однако, используя свой правовой иммунитет, Николай Чаус уехал за границу — незаконно пересек границу Молдовы. Интерпол объявил в его международный розыск. Затем стало известно о возможном похищении. Молдавские СМИ писали о причастности к этому сотрудников военной разведки Украины.

[ + – ] Бывший судья Чаус в сельсовете села Мазуровка Черновицкого района

В июле 2021 года Чаус был обнаружен в Винницкой области недалеко от границы с Молдовой. Сообщалось, что он в одних шортах пришел в сельсовет села Мазуровка Черновицкого района и попросил о помощи. В дальнейшем сотрудники полиции доставили скандально известного судью на территорию Киевской области на вертолете, а дальше — в Киев в сопровождении кортежа.

В августе 2021 года в киевской больнице "Феофания" ему вручили ходатайство о применении меры пресечения. Судебное заседание 5 августа 2021 года проходило в закрытом режиме из-за рассмотрения материалов, представляющих собой гостайну.

Напомним, что суд оставил Николая Чауса под круглосуточным домашним арестом. Во время судебного заседания он заявил, что четыре месяца находился в подвале с маской на лице. "Жестокие условия содержания" послужили поводом для судебного слушания, чтобы избрать меру пресечения подозреваемому.

Ранее Фокус сообщал, что Николай Чаус заявил в своем телеграм-канале о том, что все пытаются манипулировать его ситуацией. В частности, он сказал, что о существовании своих адвокатов слышит впервые и также обратился к своей супруге.