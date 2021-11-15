Справу колишнього судді Миколи Чауса направили до суду

Колишнього суддю звинувачують у вимаганні хабара в сумі $150 тисяч у 2016 році для винесення "потрібного рішення" у справі про торгівлю наркотиками.

Сьогодні, 15 листопада, співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у справі Миколи Чауса, колишнього судді Дніпровського районного суду Києва. Слідство вважає, що суддя вимагав та отримав хабар у розмірі $150 тис. Про це повідомляє НАБУ в офіційному телеграм-каналі.

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У серпні 2016 року співробітники НАБУ затримали Чауса під час отримання хабара, який він вимагав для винесення "потрібного рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Відомо, що ці гроші він закопав на своєму городі в літрових банках.

Проте, використовуючи свій правовий імунітет, Микола Чаус поїхав за кордон — незаконно перетнув кордон Молдови. Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук. Потім стало відомо про можливе викрадення. Молдовські ЗМІ писали про причетність до цього працівників військової розвідки України.

[ + – ] Колишній суддя Чаус у сільраді села Мазурівка Чернівецького району

У липні 2021 року Чаус був виявлений у Вінницькій області неподалік кордону з Молдовою. Повідомлялося, що він в одних шортах прийшов до сільради села Мазурівка Чернівецького району та попросив допомоги. Надалі співробітники поліції доставили скандально відомого суддю на територію Київської області гелікоптером, а далі — до Києва в супроводі кортежу.

У серпні 2021 року в київській лікарні "Феофанія" йому вручили клопотання щодо застосування запобіжного заходу. Судове засідання 5 серпня 2021 року проходило в закритому режимі через розгляд матеріалів, які являють собою держтаємницю.

Нагадаємо, що суд залишив Миколу Чауса під цілодобовим домашнім арештом. Під час судового засідання він заявив, що чотири місяці перебував у підвалі з маскою на обличчі. "Жорстокі умови утримання" стали приводом для судового слухання, щоб обрати запобіжний захід підозрюваному.

Раніше Фокус повідомляв, що Микола Чаус заявив у своєму телеграм-каналі про те, що всі намагаються маніпулювати його ситуацією. Зокрема він сказав, що про існування своїх адвокатів чує вперше і також звернувся до своєї дружини.