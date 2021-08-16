Чаус на суді заявив, що чотири місяці сидів у підвалі з маскою на обличчі

"Жорстокі умови утримання" стали приводом для проведення судового засідання щодо обрання запобіжного заходу екссудді в закритому режимі.

Судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишили екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовим домашнім арештом. Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє "Суспільне".

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Апеляції прокурорів і адвокатів Чауса були відхилені. Розглядали апеляцію в закритому режимі: суд погодився з думкою адвоката Чауса Ростислава Кравця про те, що трансляція процесу може "нести дані, небезпечні для підзахисного".

Сам Чаус пояснив це таким чином: "Якщо сидіти чотири місяці в підвалі в масці й озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення. Оскільки, як я вже говорив на минулому засіданні, мене ніхто не відпускав ".

Нагадаємо, що 4 серпня ВАКС відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт, до цього його затримали в "Феофанії" детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). ВАКС зобов'язав колишнього суддю носити електронний браслет.

До цього 30 липня екссуддя Чаус знайшовся в селі Мазурівка під Вінницею. Після цього туди приїхали співробітники Служби безпеки України (СБУ), він був затриманий і відвезений у невідомому напрямку. Незабаром НАБУ спробували "відбити" його в колег, організувавши погоню в центрі Києва.

Пізніше в СБУ заявили, що ніхто не викрадав Чауса, а співробітники спецслужби діяли в межах своїх повноважень, транспортуючи екссуддю до Києва.