ВАКС відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт (фото, відео)

Сторона звинувачення наполягала на взятті екссудді, підозрюваного в отриманні хабара, під варту. Однак суд відхилив клопотання.

У середу, 4 серпня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, якого напередодні затримали в "Феофанії" детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це Фокусу повідомив адвокат підозрюваного Ростислав Кравець.

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За його словами, сторона звинувачення наполягала на взятті Чауса під варту.

Днем раніше колишній суддя отримав підозру в отриманні хабара.

Слід зазначити, що спочатку журналістів на засідання не пустили через карантинні обмеження, для них виділили окреме приміщення, де повинні були показувати трансляцію. Однак представники ЗМІ, як пише "Апостроф", скаржилися на відсутність у приміщенні будь-якого зв'язку, тому багато хто й зовсім вважав за краще перебувати на вулиці.

[ + – ] Журналістів не пустили в зал, де Чаусу обрали запобіжний захід — вони перебували в сусідньому Фото: Апостроф

Потім, як повідомляє "Українська правда", було прийнято рішення проводити засідання в закритому режимі. Про це клопотав захист Чауса, сторона звинувачення не стала заперечувати, тому суд вирішив задовольнити клопотання в повній мірі.

За інформацією цього ж видання, перед доставкою до суду колишній суддя перебував у ізоляторі тимчасового утримання Служби безпеки України, під захистом якої він перебував.

Пізніше, як повідомляють "Вести", суд відхилив подане захистом Чауса клопотання про відвід судді.

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 3 серпня, екссуддю Миколу Чауса затримали в "Феофанії" детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Чоловікові вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого повинен прийняти Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у середу, 4 серпня.

Нагадаємо, 30 липня колишній суддя Микола Чаус виявився в селі Мазурівка Вінницької області. Незабаром на місце прибули співробітники Служби безпеки України, які його затримали та відвезли в невідомому напрямку. У той же день НАБУ спробували "відбити" його в колег, влаштувавши погоню в центрі Києва. Пізніше в Службі безпеки заявили, що ніхто не викрадав Чауса, а співробітники СБУ діяли в межах своїх повноважень, транспортуючи екссуддю до Києва.