Детективи НАБУ затримали в лікарні "Феофанія" екссуддю Чауса (фото)

Правоохоронці мають намір доставити колишнього суддю на засідання ВАКС, у ході якого йому оберуть запобіжний захід. Поки Чаус буде перебувати в ізоляторі.

Увечері у вівторок, 3 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали в лікарні "Феофанія" колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Чоловікові вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого повинен ухвалити Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у середу, 4 серпня. Засідання має розпочатися о 14:00.

До того моменту підозрюваного планують залишити в ізоляторі тимчасового тримання.

"На поточний момент це вся інформація, яку ми можемо повідомити через таємницю слідства", — зазначили в пресслужбі НАБУ.

[ + – ] Детективи НАБУ затримали в лікарні "Феофанія" екссуддю Чауса

Інформацію про затримання Чауса детективами НАБУ підтвердив виданню "Страна" і адвокат колишнього судді Ростислав Кравець. Він припустив, що СБУ домовилися з НАБУ про передачу їм підозрюваного. Втім, за словами Кравця, співробітники Служби безпеки України продовжують охороняти Чауса.

"СБУ і НАБУ між собою домовилися і вирішили ввечері без епатажу його передати. Що, я вважаю, теж непогано. У тому плані, що не влаштовували стрілянину і не з'ясовували, хто крутіший. Але погано, що погіршують і без того непросту ситуацію", — розповів Кравець.

Нагадаємо, 30 липня колишній суддя Микола Чаус з'явився в селі Мазурівка Вінницької області. Незабаром на місце прибули співробітники СБУ, які відвезли Чауса в невідомому напрямку. У той же день НАБУ спробували "відбити" його в співробітників СБУ, влаштувавши погоню в центрі Києва. Пізніше в Службі безпеки заявили, що ніхто не викрадав Чауса, а співробітники СБУ діяли в рамках своїх повноважень, транспортуючи екссуддю до Києва.