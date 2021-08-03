Детективи НАБУ затримали в лікарні "Феофанія" екссуддю Чауса (фото)
Правоохоронці мають намір доставити колишнього суддю на засідання ВАКС, у ході якого йому оберуть запобіжний захід. Поки Чаус буде перебувати в ізоляторі.
Увечері у вівторок, 3 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали в лікарні "Феофанія" колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Чоловікові вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого повинен ухвалити Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у середу, 4 серпня. Засідання має розпочатися о 14:00.
До того моменту підозрюваного планують залишити в ізоляторі тимчасового тримання.
"На поточний момент це вся інформація, яку ми можемо повідомити через таємницю слідства", — зазначили в пресслужбі НАБУ.
Інформацію про затримання Чауса детективами НАБУ підтвердив виданню "Страна" і адвокат колишнього судді Ростислав Кравець. Він припустив, що СБУ домовилися з НАБУ про передачу їм підозрюваного. Втім, за словами Кравця, співробітники Служби безпеки України продовжують охороняти Чауса.
"СБУ і НАБУ між собою домовилися і вирішили ввечері без епатажу його передати. Що, я вважаю, теж непогано. У тому плані, що не влаштовували стрілянину і не з'ясовували, хто крутіший. Але погано, що погіршують і без того непросту ситуацію", — розповів Кравець.
Нагадаємо, 30 липня колишній суддя Микола Чаус з'явився в селі Мазурівка Вінницької області. Незабаром на місце прибули співробітники СБУ, які відвезли Чауса в невідомому напрямку. У той же день НАБУ спробували "відбити" його в співробітників СБУ, влаштувавши погоню в центрі Києва. Пізніше в Службі безпеки заявили, що ніхто не викрадав Чауса, а співробітники СБУ діяли в рамках своїх повноважень, транспортуючи екссуддю до Києва.