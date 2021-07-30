НАБУ намагалося відбити Миколу Чауса у співробітників СБУ (фото, відео)

Операцією із затримання та транспортування Чауса в Київ займався підрозділ "Альфа". Проти керівників НАБУ можуть відкрити кримінальне провадження через дії спецназу.

Затриманого під Вінницею екссуддю Миколу Чауса доставили до Києва — зараз він знаходиться в будівлі СБУ. Під ним знаходиться спецназ НАБУ, повідомляє "Страна".

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Під будівлею управління СБУ, куди з Вінницької області транспортували екссуддю-втікача Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, перебували кілька мікроавтобусів із бійцями спецназу НАБУ.

НАБУ вирішило перекинути своїх бійців після того, як екссуддю Миколу Чауса доставили до Києва співробітники СБУ, "відбили" його у поліцейських у селі Мазурівка під Вінницею. Пізніше пресслужба НАБУ звинуватила СБУ в порушенні законодавства та незаконному транспортуванні Миколи Чауса в управління спецслужби.

"Між НАБУ й СБУ почалися розбирання, чий Чаус. СБУ привезла Чауса до себе в Київ. Але НАБУ підігнала спецназ. Стежимо за розвитком подій", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Спецназ НАБУ

[ + – ] Спецназ НАБУ

Пізніше журналісти Страни опублікували нове відео біля будівлі СБУ, де стався конфлікт між спецназом НАБУ і співробітниками спецслужб. На вулиці Малопідвальній зараз знаходяться лише представники ЗМІ та немає ніяких автомобілів НАБУ.

[ + – ] Чаус в СБУ

Як інформують джерела Страни, конфлікт між НАБУ й СБУ після того, як екссуддю Миколу Чауса доставили до Києва, не був вичерпаний і буде далі розвиватися. Інсайдери стверджують, що детективи антикорупційного відомства спробують "відбити" затриманого у співробітників СБУ.

Маневри спецназу під будівлею СБУ можуть призвести до відкритих кримінальних проваджень щодо керівництва НАБУ за "перевищення влади" і "перешкоджання роботи правоохоронних органів".

"НАБУ продовжить спроби отримати собі Чауса, який зараз перебуває в СБУ. Але, швидше за все, вже не силовим способом. Тому що маневри спецназу можуть призвести до того, що проти керівників НАБУ можуть порушити справу за перевищення влади і перешкоджання роботи правоохоронних органів. Але процесуальні дії робитимуться і дуже наполегливі", — сказано в повідомленні.

На новому відеоролику Страни відображений сірий мікроавтобус, який під'їхав до будівлі СБУ, але на територію об'єкта його не пропускають.

[ + – ] Затримання Чауса

Пресслужба НАБУ повідомила, що детективи відомства ідентифікували автомобілі, на яких співробітники СБУ перевозили затриманого Миколу Чауса. За даними детективів, оперативники незаконно доставили екссуддю на вулицю Володимирську в Києві, ігноруючи вимоги зупинитися і передати затриманого Чауса.

"Наголошуємо, що відповідно до ч.1 ст. 210 КПК України уповноважена посадова особа зобов'язана доставити затриманого в найближчий підрозділ органу досудового розслідування. Правоохоронці повинні дотримуватися закону та передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро", — підкреслили в НАБУ.

[ + – ] Затриманий Чаус в Києві

Журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook повідомив, що детективи НАБУ знайшли службовий автомобіль СБУ, на якому вивезли Миколу Чауса з Вінницької області до Києва.

За його словами, співробітники СБУ заблокували машини з групою захоплення НАБУ та не пропускають їх на територію управління. Джерела журналіста стверджують, що операцією із затримання і транспортування Миколи Чауса займається спецпідрозділ "Альфа".

"За даними джерел Цензор.Нет операція із захоплення Чауса здійснюється під командуванням спецпідрозділу Альфа. Рішення керівництва СБУ щодо захоплення Чауса прямо порушує статтю 368 кримінального кодексу про негайну доставку до суду злочинця, за яким вже є судове рішення. Очевидно, СБУ вирішила незаконно перешкодити розслідуванню корупції Чауса, яке проводить НАБУ", — повідомляв Бутусов у своєму Facebook.

[ + – ] Чаус в СБУ

Раніше Фокус розповідав, що екссуддю Миколу Чауса знайшли в селі під Вінницею. У поліцію зателефонував староста села, повідомивши, що до нього прийшов чоловік в одних трусах і представився Миколою Чаусом. Дружина екссудді-втікача Чауса Світлана вже впізнала чоловіка за опублікованими фотографіями.

Пізніше Фокус повідомляв, що співробітники СБУ відвезли Миколу Чауса до Києва. Після затримання нарядом поліції, в село Мазурівка прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які "буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділку поліції, і вивезли Чауса в невідомому напрямку". Адвокат Миколи Чауса заявив, що екссуддю транспортують до Києва, де відкрите кримінальне провадження.