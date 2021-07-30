НАБУ пыталось отбить Николая Чауса у сотрудников СБУ (фото, видео)

Операцией по задержанию и транспортировке Чауса в Киев занималось подразделение "Альфа". Против руководителей НАБУ могут открыть уголовное производство из-за действий спецназа.

Задержанного под Винницей экс-судью Николая Чауса доставили в Киев — сейчас он находится в здании СБУ. Под ним находится спецназ НАБУ, сообщает "Страна".

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Под зданием управления СБУ, куда из Винницкой области транспортировали беглого экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, находились несколько микроавтобусов с бойцами спецназа НАБУ.

НАБУ решило перебросить своих бойцов после того, как экс-судью Николая Чауса доставили в Киев сотрудники СБУ, "отбившие" его у полицейских в селе Мазуровка под Винницей. Позже пресс-служба НАБУ обвинила СБУ в нарушении законодательства и незаконном транспортировании Николая Чауса в управление спецслужбы.

"Между НАБУ и СБУ начались разборки чей Чаус. СБУ привезла Чауса к себе в Киев. Но НАБУ подогнала спецназ. Следим за развитием событий", — говорится в сообщении.

[ + – ] Спецназ НАБУ

[ + – ] Спецназ НАБУ

Позже журналисты Страны опубликовали новое видео около здания СБУ, где был конфликт между спецназом НАБУ и сотрудниками спецслужб. На улице Малоподвальной сейчас находятся только представители СМИ и нет никаких автомобилей НАБУ.

[ + – ] Чаус в СБУ

Как информируют источники Страны, конфликт между НАБУ и СБУ после того, как экс-судью Николая Чауса доставили в Киев, не был исчерпан и будет дальше развиваться. Инсайдеры утверждают, что детективы антикоррупционного ведомства попытаются "отбить" задержанного у сотрудников СБУ.

Маневры спецназа под зданием СБУ могут привести к открытым уголовным производствам в отношении руководства НАБУ за "превышение власти" и "препятствование работы правоохранительных органов".

"НАБУ продолжат попытки получить себе Чауса, который сейчас находится в СБУ. Но, скорее всего, уже не силовым образом. Потому что маневры спецназа могут привести к тому, что против руководителей НАБУ могут возбудить дело за превышение власти и препятствование работы правоохранительных органов. Но процессуальные действия будут предприниматься и очень настойчивые", — сказано в сообщении.

На новом видеоролике Страны запечатлен серый микроавтобус, который подъехал к зданию СБУ, но на территорию объекта его не пропускают.

[ + – ] Задержание Чауса

Пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы ведомства идентифицировали автомобили, на которых сотрудники СБУ перевозили задержанного Николая Чауса. По данным детективов, оперативники незаконно доставили экс-судью на улицу Владимирскую в Киеве, игнорируя требования остановиться и передать задержанного Чауса.

"Подчеркиваем, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", — подчеркнули в НАБУ.

[ + – ] Задержанный Чаус в Киеве

Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, что детективы НАБУ обнаружили служебный автомобиль СБУ, на котором вывезли Николая Чауса из Винницкой области в Киев.

По его словам, сотрудники СБУ заблокировали машины с группой захвата НАБУ и не пропускают их на территорию управления. Источники журналиста утверждают, что операцией по задержанию и транспортированию Николая Чауса занимается спецподразделения "Альфа".

"По данным источников Цензор.Нет операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения Альфа. Решение руководства СБУ по захвату Чауса прямо нарушает статью 368 криминального кодекса о немедленной доставке в суд преступника, по которому уже есть судебное решение. Очевидно, СБУ решило незаконно помешать расследованию коррупции Чауса, которое проводит НАБУ", – сообщал Бутусов в своем Facebook.

[ + – ] Чаус в СБУ

Ранее Фокус рассказывал, что экс-судью Николая Чауса нашли в селе под Винницей. В полицию позвонил староста села, сообщив, что к нему пришел мужчина в одних трусах и представился Николаем Чаусом Жена беглого экс-судьи Чауса Светлана уже опознала мужа по опубликованным фотографиям.

Позже Фокус сообщал, что сотрудники СБУ увезли Николая Чауса в Киев. После задержания нарядом полиции, в село Мазуровка прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые "буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции, и вывезли Чауса в неизвестном направлении". Адвокат Николая Чауса заявил, что экс-судью транспортируют в Киев, где открыто уголовное производство.