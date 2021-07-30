"Увезли в неизвестном направлении": НАБУ требует выдать задержанного Чауса

После задержания нарядом полиции в село Мазуровка прибыла группа сотрудников СБУ, которая "отбила" Чауса у полицейских.

Правоохранители, задержавшие найденного под Винницей экс-судью Николая Чауса, не выходят на связь, сообщает пресс-служба НАБУ.

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Антикоррупционное ведомство требует подозреваемого Николая Чауса, которого разыскивают детективы НАБУ.

В пресс-службе призвали сотрудников силовых ведомств соблюдать закон и передать подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

"По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили. Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", — говорится в сообщении.

Как сообщает журналист Юрий Бутусов, в "повторном" задержании Николая Чауса под Винницей участвовали сотрудники СБУ. После задержания нарядом полиции, в село Мазуровка прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые "буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции, и вывезли Чауса в неизвестном направлении".

По данным Юрия Бутусова, на территории Винницкой области начиналась операция по поиску и задержанию сотрудников СБУ, похитивших Николая Чауса у полиции.

Ранее Фокус сообщал, что экс-судью Николая Чауса нашли в селе под Винницей. В полицию позвонил староста села, сообщив, что экс-судья якобы был "в одних трусах". Жена беглого экс-судьи Чауса Светлана уже опознала мужа по опубликованным фотографиям.

Также Фокус рассказывал, что Николая Чауса похитили 3 апреля в Кишиневе. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Позже появилась информация, что к его похищению могут быть причастны сотрудники украинских спецслужб.