"Відвезли в невідомому напрямку": НАБУ вимагає видати затриманого Чауса

Після затримання нарядом поліції в село Мазурівка прибула група співробітників СБУ, яка "відбила" Чауса в поліцейських.

Правоохоронці, які затримали знайденого під Вінницею екссуддю Миколу Чауса, не виходять на зв'язок, повідомляє пресслужба НАБУ.

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Антикорупційне відомство вимагає підозрюваного Миколу Чауса, якого розшукують детективи НАБУ.

У пресслужбі закликали співробітників силових відомств дотримуватися закону та передати підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

"Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили. Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону та передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, у "повторному" затриманні Миколи Чауса під Вінницею брали участь співробітники СБУ. Після затримання нарядом поліції, в село Мазурівка прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які "буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділку поліції, і вивезли Чауса в невідомому напрямку".

За даними Юрія Бутусова, на території Вінницької області починалася операція з пошуку та затримання співробітників СБУ, які викрали Миколу Чауса в поліції.

Раніше Фокус повідомляв, що екссуддю Миколу Чауса знайшли в селі під Вінницею. У поліцію зателефонував староста села, повідомивши, що екссуддя нібито був "в одних трусах". Дружина екссудді-втікача Чауса Світлана вже впізнала чоловіка за опублікованими фотографіями.

Також Фокус розповідав, що Миколу Чауса викрали 3 квітня в Кишиневі. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Пізніше з'явилася інформація, що до його викрадення можуть бути причетні співробітники українських спецслужб.