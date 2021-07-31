"Чауса не викрадали": в СБУ вперше прокоментували інцидент з екс-суддею

При транспортуванні Миколи Чауса до Києва співробітники СБУ діяли в межах закону і своїх повноважень, стверджують у спецслужбі.

СБУ вперше прокоментувала "появу" Миколи Чауса і заявила, що екс-суддю Дніпровського райсуду Києва ніхто не викрадав. Про це інформує прес-служба силового відомства.

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У спецслужбі нагадали, що з травня 2021 року СБУ веде досудове розслідування провадження за фактом викрадення екс-судді Миколи Чауса і його незаконного переправлення через державний кордон.

Спецслужба підкреслила, що співробітники СБУ не викрадали Миколи Чауса у Вінницькій області, а при транспортуванні екс-судді до Києва діяли "в межах закону і своїх повноважень".

"Співробітники СБУ виконували свої посадові обов'язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями", — сказано в повідомленні.

Також в СБУ виклали свою версію вчорашньої ситуації з Миколою Чаусом і детективами НАБУ.

За словами силовиків, на гарячу лінію спецслужби звернувся чоловік, який повідомив, що до нього в Вінницькій області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і який попросив викликати саме співробітників Служби безпеки.

"Потім слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, що свідчать про його викрадення, позбавлення волі і застосування до нього інших протизаконних дій. У зв'язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжиті заходи для забезпечення його безпеки", — продовжили в СБУ і додали, що екс-судді Дніпровського районного суду Києва надається медична допомога.

Дружина Миколи Чауса проінформована про ситуацію, а сам екс-суддя, як запевняють в СБУ, знаходиться в постійному контакті з родичами.

На заяву СБУ відреагував адвокат екс-судді Ростислав Кравець. За словами юриста, він буде намагатися добитися зустрічі зі своїм клієнтом Миколою Чаусом.

"Тільки що СБУ офіційно повідомила у себе в телеграм-каналі про знаходження Миколи Чауса у них. Зараз буду намагатися знову домогтися зустрічі з клієнтом", — написав Ростислав Кравець.

Раніше Фокус повідомляв, що екс-суддю Миколу Чауса знайшли в селі під Вінницею. У поліцію зателефонував староста села, повідомивши, що до нього прийшов роздягнений чоловік і представився Миколою Чаусом.

Пізніше Фокус розповідав, що Миколу Чауса доставили до Києва співробітники СБУ. ЗМІ повідомляли, що в село Мазурівка прибула група співробітників СБУ, відбила екс-суддю у наряду поліції, після чого Миколу Чауса доставили до Києва під конвоєм СБУ.

Детективи НАБУ звинуватили співробітників СБУ в порушенні закону і заявили, що викрили автомобіль спецслужби, на якому Чауса доставили до Києва. Адвокат Миколи Чауса Ростислав Кравець зажадав зустрічі зі своїм клієнтом, а силовики заявляли, що екс-судді Миколи Чауса немає в будівлі СБУ.