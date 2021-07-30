"Чауса в здании нет": СБУ отказала адвокату во встрече с экс-судьей (видео)

Адвокат ждал встречи, зайдя в здание управления СБУ. Спустя время ему сообщили, что Чауса "не оказалось" в здании силовиков.

Задержанного экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса нет в здании СБУ, сообщил адвокат подозреваемого Ростислав Кравец.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам юриста, после транспортировки Николая Чауса в здание СБУ в Киеве он пытался добиться встречи со своим клиентом.

Ростиславу Кравцу удалось пройти внутрь здания управления СБУ в Киеве, где он ожидал решения о допуске к задержанному Николаю Чаусу.

"В связи с тем, что местонахождение Николая Чауса стало известно, попробую добиться встречи в СБУ со своим клиентом. Надеюсь СБУ не будет нарушать Закон и допустит адвоката к клиенту. Подробности напишу после прибытия на место", — написал Кравец в своем Telegram.

Позже сотрудники спецслужбы заявили адвокату, что в здании СБУ нет задержанного экс-судьи Николая Чауса, поэтому силовики не могут одобрить требование Ростислава Кравца о допуске к подзащитному.

"И так. Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", — продолжил Кравец.

Несмотря на заявление СБУ, детективы НАБУ идентифицировали автомобили, на которых сотрудники СБУ перевозили задержанного Николая Чауса. Оперативники незаконно доставили экс-судью на улицу Владимирскую в Киеве, игнорируя требования остановиться и передать задержанного.

[ + – ] Чаус в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что экс-судью Николая Чауса нашли в селе под Винницей. В полицию позвонил староста села, сообщив, что к нему пришел раздетый мужчина и представился Николаем Чаусом. Жена беглого экс-судьи Чауса Светлана уже опознала мужа по опубликованным фотографиям.

Позже Фокус сообщал, что Чауса доставили в Киев сотрудники СБУ. После задержания нарядом полиции, в село Мазуровка прибыла группа сотрудников СБУ, которые "буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции, и вывезли Чауса в неизвестном направлении". Под здание СБУ, куда оперативники доставили задержанного Николая Чауса, прибыл спецназ НАБУ.