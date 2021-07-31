"Чауса не похищали": в СБУ впервые прокомментировали инцидент с экс-судьей

При транспортировке Николая Чауса в Киев сотрудники СБУ действовали в пределах закона и своих полномочий, утверждают в спецслужбе.

СБУ впервые прокомментировала "появление" Николая Чауса и заявила, что экс-судью Днепровского райсуда Киева никто не похищал. Об этом информирует пресс-служба силового ведомства.

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В спецслужбе напомнили, что с мая 2021 года СБУ ведет досудебное расследование производства по факту похищения экс-судьи Николая Чауса и его незаконной переправки его через государственную границу.

Спецслужба подчеркнула, что сотрудники СБУ не похищали Николая Чауса в Винницкой области, а при транспортировке экс-судьи в Киев действовали "в пределах закона и своих полномочий".

"Сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", — сказано в сообщении.

Также в СБУ изложили свою версию вчерашней ситуации с Николаем Чаусом и детективами НАБУ.

По словам силовиков, на горячую линию спецслужбы обратился человек, который сообщил, что к нему в Винницкой области прибыл мужчина, представившийся Николаем Чаусом и который попросил вызвать именно сотрудников Службы безопасности.

"Затем следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", — продолжили в СБУ и добавили, что экс-судье Днепровского районного суда Киева предоставляется медицинская помощь.

Жена Николая Чауса проинформирована о ситуации, а сам экс-судья, как заверяют в СБУ, находится в постоянном контакте с родственниками.

На заявление СБУ отреагировал адвокат экс-судьи Ростислав Кравец. По словам юриста, он будет пытаться добиться встречи со своим клиентом Николаем Чаусом.

"Только что СБУ официально сообщила у себя в телеграм-канале о нахождении Николая Чауса у них. Сейчас буду пытаться снова добиться встречи с клиентом", — написал Ростислав Кравец.

Ранее Фокус сообщал, что экс-судью Николая Чауса нашли в селе под Винницей. В полицию позвонил староста села, сообщив, что к нему пришел раздетый мужчина и представился Николаем Чаусом.

Позже Фокус рассказывал, что Николая Чауса доставили в Киев сотрудники СБУ. СМИ сообщали, что в село Мазуровка прибыла группа сотрудников СБУ, отбила экс-судью у наряда полиции, после чего Николая Чауса доставили в Киев под конвоем СБУ.

Детективы НАБУ обвинили сотрудников СБУ в нарушении закона и заявили, что разоблачили автомобиль спецслужбы, на котором Чауса доставили в Киев. Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец потребовал встречи со своим клиентом, а силовики заявляли, что экс-судьи Николая Чауса нет в здании СБУ.