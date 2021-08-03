Детективы НАБУ задержали в больнице "Феофания" экс-судью Чауса (фото)
Правоохранители намерены доставить бывшего судью на заседание ВАКС, где ему изберут меру пресечения. До того момента Чаус будет находиться в изоляторе.
Вечером во вторник, 3 августа, экс-судью Николая Чауса задержали в "Феофании" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчине вручили ходатайство о применении меры пресечения, решение касательно которого должен принять Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в среду, 4 августа. Заседание должно начаться в 14:00.
До того момента задержанного планируют поместить в изолятор временного содержания.
"На текущий момент это вся информация, которую мы можем сообщить из-за тайны следствия", — отметили в ведомстве.
Информацию о том, что экс-судью Чауса задержали в "Феофании" подтвердил изданию "Страна" адвокат Ростислав Кравец. Он предположил, что СБУ договорились с НАБУ о передаче им подозреваемого. Впрочем, по словам Кравца, сотрудники Службы безопасности Украины продолжают охранять подозреваемого.
"СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию", — рассказал Кравец.
Напомним, 30 июля бывший судья Николай Чаус объявился в селе Мазуровка Винницкой области. Вскоре на место прибыли сотрудники Службы безопасности Украины, которые его задержали и отвезли в неизвестном направлении. В тот же день НАБУ попытались "отбить" его у коллег, устроив погоню в центре Киева. Позже в Службе безопасности заявили, что никто не похищал Чауса, а сотрудники СБУ действовали в рамках своих полномочий, транспортируя экс-судью в Киев.