ВАКС отправил Чауса под круглосуточный домашний арест (фото, видео)

Сторона обвинения настаивала на взятии экс-судьи, подозреваемого в получении взятки, под стражу. Однако суд отклонил ходатайство.

В среду, 4 августа, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под круглосуточный домашний арест бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого накануне задержали в "Феофании" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом Фокусу сообщил адвокат подозреваемого Ростислав Кравец.

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По его словам, сторона обвинения настаивала на взятие Чауса под стражу.

Днем ранее бывший судья получил подозрение в получении взятки.

Следует отметить, что изначально журналистов на заседание не пустили из-за карантинных ограничений, для них выделили отдельное помещение, где должны были показывать трансляцию. Однако представители СМИ, как пишет "Апостроф", жаловались на отсутствие в помещении какой-либо связи, потому многие и вовсе предпочли находиться на улице.

[ + – ] Журналистов не пустили в зал, где Чаусу избрали меру пресечения – они находились в соседнем Фото: Апостроф

Затем, как сообщает "Украинская правда", было принято решение проводить заседание в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала защита Чауса, сторона обвинения не стала возражать, потому суд решил удовлетворить ходатайство в полной мере.

По данным этого же издания, перед доставкой в суд бывший судья содержался в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины, под защитой которой он находился.

Позже, как сообщают "Вести", суд отклонил поданное защитой Чауса ходатайство об отводе судьи.

Напомним, вечером во вторник, 3 августа, экс-судью Николая Чауса задержали в "Феофании" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Мужчине вручили ходатайство о применении меры пресечения, решение касательно которого должен принять Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в среду, 4 августа.

Напомним, 30 июля бывший судья Николай Чаус объявился в селе Мазуровка Винницкой области. Вскоре на место прибыли сотрудники Службы безопасности Украины, которые его задержали и отвезли в неизвестном направлении. В тот же день НАБУ попытались "отбить" его у коллег, устроив погоню в центре Киева. Позже в Службе безопасности заявили, что никто не похищал Чауса, а сотрудники СБУ действовали в рамках своих полномочий, транспортируя экс-судью в Киев.