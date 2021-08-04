ВАКС отправил Чауса под круглосуточный домашний арест (фото, видео)
Сторона обвинения настаивала на взятии экс-судьи, подозреваемого в получении взятки, под стражу. Однако суд отклонил ходатайство.
В среду, 4 августа, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под круглосуточный домашний арест бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, которого накануне задержали в "Феофании" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом Фокусу сообщил адвокат подозреваемого Ростислав Кравец.
По его словам, сторона обвинения настаивала на взятие Чауса под стражу.
Днем ранее бывший судья получил подозрение в получении взятки.
Следует отметить, что изначально журналистов на заседание не пустили из-за карантинных ограничений, для них выделили отдельное помещение, где должны были показывать трансляцию. Однако представители СМИ, как пишет "Апостроф", жаловались на отсутствие в помещении какой-либо связи, потому многие и вовсе предпочли находиться на улице.
Затем, как сообщает "Украинская правда", было принято решение проводить заседание в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала защита Чауса, сторона обвинения не стала возражать, потому суд решил удовлетворить ходатайство в полной мере.
По данным этого же издания, перед доставкой в суд бывший судья содержался в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины, под защитой которой он находился.
Позже, как сообщают "Вести", суд отклонил поданное защитой Чауса ходатайство об отводе судьи.
Напомним, вечером во вторник, 3 августа, экс-судью Николая Чауса задержали в "Феофании" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Мужчине вручили ходатайство о применении меры пресечения, решение касательно которого должен принять Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в среду, 4 августа.
Напомним, 30 июля бывший судья Николай Чаус объявился в селе Мазуровка Винницкой области. Вскоре на место прибыли сотрудники Службы безопасности Украины, которые его задержали и отвезли в неизвестном направлении. В тот же день НАБУ попытались "отбить" его у коллег, устроив погоню в центре Киева. Позже в Службе безопасности заявили, что никто не похищал Чауса, а сотрудники СБУ действовали в рамках своих полномочий, транспортируя экс-судью в Киев.