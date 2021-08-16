Чаус на суде заявил, что четыре месяца сидел в подвале с маской на лице

"Жестокие условия содержания" стали поводом для проведения судебного заседания по избранию меры пресечения экс-судье в закрытом режиме.

Судьи апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставили экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточным домашним арестом. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает "Суспільне".

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Апелляции прокуроров и адвокатов Чауса были отклонены. Рассматривали апелляцию в закрытом режиме: суд согласился с мнением адвоката Чауса Ростислава Кравца о том, что трансляция процесса может "нести данные, опасные для подзащитного".

Сам Чаус объяснил это следующим образом: "Если сидеть четыре месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведении. Поскольку, как я уже говорил на прошлом заседании, меня никто не отпускал".

Напомним, что 4 августа ВАКС отправил Чауса под круглосуточный домашний арест, до этого его задержали в "Феофании" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). ВАКС обязал бывшего судью носить электронный браслет.

До этого, 30 июля экс-судья Чаус нашелся в селе Мазуровка под Винницей. После этого туда приехали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), он был задержан и увезен в неизвестном направлении. Вскоре НАБУ попытались "отбить" его у коллег, организовав погоню в центре Киева.

Позже в СБУ заявили, что никто не похищал Чауса, а сотрудники спецслужбы действовали в рамках своих полномочий, транспортируя экс-судью в Киев.